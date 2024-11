Da Mondly è arrivato il Black Friday: piano a vita al prezzo più basso

Mondly, app di riferimento a livello internazionale per imparare le lingue straniere, ha appena lanciato l’offerta del Black Friday. Sconti importanti sul piano di 12 mesi e quello a vita: il primo è in promozione a 59,99 euro (60% in meno), il secondo a 89,99 euro (pagamento unico, -96% rispetto al prezzo di listino).

A differenza del piano annuale, che consente di imparare una sola lingua, il piano a vita di Mondly include le lezioni di 33 lingue. Tra queste sono disponibili inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese e turco. La promozione in corso include inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere all’offerta Black Friday sia sul piano annuale che su quello a vita occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Mondly.

L’offerta Black Friday di Mondly sui piani di 12 mesi e a vita

In questi anni Mondly ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple. Forte di oltre 125 milioni di download, è una delle applicazioni più utilizzate nel mondo per imparare una o più lingue straniere, grazie anche al vantaggio di poter offrire fino a 41 lingue.

L’applicazione Mondly unisce esercizi incentrati sulla conversazione a lezioni in realtà aumentata e riconoscimento vocale, in modo da aiutare i suoi studenti a parlare una nuova lingua straniera come se fosse un vero madrelingua.

Alla base del suo successo vi è inoltre un cambio di paradigma rivoluzionario, rispetto a quanto si vede ancora oggi a scuola o nella maggior parte dei corsi. Mondly ha avuto il merito di spostare il focus dei propri esercizi non più sulle singole parole ma sulle frasi di uso comune, permettendo in questo modo agli studenti di imparare una nuova lingua in modo efficace e nel più breve tempo possibile.

Maggiori informazioni sull’offerta Black Friday a questa pagina del sito Mondly.