Da Zero a Eroe: come ha fatto Pollo AI a conquistare il settore dei video AI?

Pollo AI è una piattaforma all-in-one di generazione video e immagini con intelligenza artificiale che rende la creazione professionale semplice per tutti. In soli sette mesi ha superato i 4 milioni di utenti attivi mensili e ha raccolto 14 milioni di dollari di finanziamenti: un chiaro segnale di perfetto di product-market fit.

Invece di essere semplicemente un altro strumento di video AI, Pollo AI è costruito come un prodotto completo che reinventa l’intero flusso creativo. Scopriamo le sue funzionalità principali e cosa lo rende diverso.

Cos’è Pollo AI?

Pollo AI offre una piattaforma all-in-one per la generazione di video e immagini con AI, permettendo di creare contenuti visivi di alta qualità a partire da testo, immagini o riferimenti video.

Supportando una vasta gamma di modelli AI — tra cui Kling AI, Google Veo 3, Runway, Hailuo AI e il suo modello proprietario Pollo 2.0 — la piattaforma garantisce flessibilità nella scelta del motore più adatto a ogni progetto.

Funzionalità chiave come Da Immagine a Video AI, Da Testo a Video AI e Da Riferimento a Video AI consentono applicazioni estremamente varie, dall’animazione di foto al mantenimento della continuità di personaggi tra diverse scene.

Accessibile via web e app mobile, Pollo AI unisce versatilità tecnica a un’esperienza utente intuitiva, rivelandosi uno strumento pratico per marketer, educatori e content creator.

La creazione video AI: il cuore di Pollo AI

Il vero punto di forza di Pollo AI è il suo potente generatore video AI. Non si tratta della semplice conversione testo-video: è un motore creativo a tutto tondo.

Modelli all’avanguardia

Pollo AI offre accesso unificato a un ecosistema curato dei modelli AI più avanzati al mondo tramite un’unica piattaforma.

I creator possono sfruttare le migliori tecnologie di generazione video — Kling AI, Google Veo 3, Hailuo, Sora 2, Runway, PixVerse, Luma AI e Wan AI — insieme ai principali modelli di immagine come Nano Banana, Midjourney, Flux AI, GPT-4o, DALL-E e Imagen.

Funzionalità avanzate di generazione video

Da Testo a Video AI

Trasforma le tue idee testuali in narrazioni visive coinvolgenti. Basta descrivere ciò che vuoi vedere e i modelli avanzati di Pollo AI genereranno il video corrispondente con movimenti, timing e coerenza visiva adeguati.

Da Immagine a Video AI

Dai vita a immagini statiche. Carica le tue foto o opere d’arte e osserva come Pollo AI le animi in modo intelligente, aggiungendo movimenti realistici e profondità che trasformano le immagini ferme in sequenze video dinamiche.

Da Riferimento a Video

Questa funzione permette di generare video a partire da immagini mantenendo la perfetta coerenza del soggetto scelto (personaggio, oggetto o scena) per tutta la durata del video. Puoi cambiare sfondi, aggiungere nuovi elementi alla scena o fondere più immagini in un unico video fluido e coerente.

Avatar AI

Crea personaggi digitali in grado di trasmettere messaggi, presentare prodotti o fare da conduttori virtuali. Non si tratta di avatar generici: sono personaggi personalizzabili che possono riflettere la personalità e il tono del tuo brand.

Libreria di effetti sempre aggiornata e orientata alle tendenze

Resta al passo con le tendenze creative grazie alla libreria di effetti di Pollo AI, costantemente aggiornata. Dalle transizioni in stile TikTok virali al color grading cinematografico, dai motion graphics di tendenza ai filtri artistici: Pollo AI fornisce gli elementi visivi che tengono i tuoi contenuti freschi e coinvolgenti.

Perché Pollo AI è diverso: un prodotto, non solo uno strumento

Pollo AI si distingue perché è costruito come un prodotto completo che supporta il lavoro creativo reale. Punta su flussi di lavoro affidabili, risultati ripetibili e valore concreto per i creator.

Approccio workflow-first : Pollo AI è progettato intorno al modo in cui le persone creano davvero — dall’idea alla bozza, dal montaggio alla pubblicazione. Template, ispirazione dalla community, generazione con modelli AI, editor integrato e opzioni di esportazione fanno parte di un unico flusso fluido, non di silos separati.

: Pollo AI è progettato intorno al modo in cui le persone creano davvero — dall’idea alla bozza, dal montaggio alla pubblicazione. Template, ispirazione dalla community, generazione con modelli AI, editor integrato e opzioni di esportazione fanno parte di un unico flusso fluido, non di silos separati. Orchestrazione intelligente dei modelli : non serve pre-addestrare, scegliere manualmente i modelli o regolare impostazioni tecniche quando usi funzioni come Avatar AI o Generatore di Video Musicali AI. La piattaforma combina automaticamente i modelli giusti per ogni compito e ti offre controlli orientati al risultato.

: non serve pre-addestrare, scegliere manualmente i modelli o regolare impostazioni tecniche quando usi funzioni come Avatar AI o Generatore di Video Musicali AI. La piattaforma combina automaticamente i modelli giusti per ogni compito e ti offre controlli orientati al risultato. Scopribilità e riutilizzo: una libreria ricercabile di template e esempi della community trasforma approcci già collaudati in punti di partenza immediati, così sia i principianti che i professionisti possono andare più veloci.

Conclusione

Pollo AI ridefinisce la creazione video costruendo una vera piattaforma all-in-one che collega ogni fase del processo.

Che tu stia descrivendo una scena con il testo, animando una foto o mantenendo un personaggio coerente in più clip, tutti gli strumenti di cui hai bisogno sono integrati in un unico flusso di lavoro intuitivo.

Pronto a trasformare il tuo processo creativo? Prova la differenza Pollo AI e unisciti ai milioni di creator che hanno già scoperto come la creazione video con AI possa sbloccare nuove possibilità per i loro contenuti, il loro brand e la loro espressione creativa.