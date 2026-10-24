Dal telefono al PC Linux: Linksy semplifica condivisione di file, display e webcam

Collegare smartphone e computer Linux, trasferire documenti e controllare il desktop da remoto senza dipendere continuamente dai servizi cloud: è questo l’obiettivo di Linksy, un progetto open source che punta a semplificare la comunicazione tra dispositivi.

L’applicazione nasce per riunire in un unico ambiente funzioni che spesso richiedono programmi separati, proponendosi come alternativa a KDE Connect e GSConnect. Oltre alla condivisione dei file, offre strumenti per interagire con il sistema desktop e sfruttare le periferiche mobili. L’idea è interessante soprattutto per chi utilizza Linux quotidianamente e desidera un’integrazione più completa con il proprio telefono, mantenendo il controllo sui collegamenti e sulle informazioni scambiate.

Una delle caratteristiche più utili è la possibilità di inviare file e cartelle tra dispositivi, riprendendo i trasferimenti interrotti e verificando l’integrità dei contenuti. La comunicazione funziona anche tra computer Linux, smartphone e tablet associati, senza richiedere necessariamente una connessione Internet quando i dispositivi condividono la stessa rete locale.

Linksy amplia poi le possibilità d’interazione con il desktop. Un telefono Android può diventare una webcam utilizzabile dalle applicazioni Linux, mentre il microfono integrato può essere impiegato come sorgente audio. Il progetto permette inoltre di visualizzare e controllare lo schermo del computer da un altro dispositivo, trasformando uno smartphone o un tablet in un display aggiuntivo.

Non manca l’accesso al terminale remoto, attraverso il quale eseguire comandi sul computer direttamente dal telefono. Sono presenti anche controlli multimediali, monitoraggio della batteria, condivisione dei collegamenti e accesso alle cartelle Android selezionate dal gestore dei file Linux.

La sincronizzazione degli appunti, invece, presenta differenze legate all’ambiente grafico. KDE Plasma e gli ambienti basati su wlroots supportano il monitoraggio automatico, mentre GNOME presenta alcune limitazioni. È un dettaglio importante per chi cerca un’esperienza uniforme, perché la disponibilità delle funzioni dipende anche dalla configurazione software utilizzata.

Privacy, disponibilità e limiti del progetto

Sul fronte della sicurezza, Linksy impiega QUIC con crittografia TLS 1.3 e autenticazione reciproca.

L’associazione dei dispositivi avviene mediante codice QR o codice numerico di verifica, mentre le operazioni più delicate, come la visualizzazione dello schermo e il controllo remoto, richiedono l’approvazione dell’utente.

Il progetto contempla anche collegamenti attraverso Internet. Quando la comunicazione diretta non è possibile, può intervenire un server relay che, secondo gli sviluppatori, inoltra dati cifrati senza conservarne i contenuti. Questa architettura offre maggiore flessibilità, pur rendendo opportuno verificare le impostazioni di rete e le proprie esigenze di riservatezza.

Il software è scritto principalmente in Rust e utilizza GTK 4 con libadwaita per l’interfaccia Linux. È disponibile anche un frontend basato su Qt 6 e Kirigami in fase di sviluppo. I pacchetti possono essere scaricati per Debian, Ubuntu, Fedora e openSUSE, oltre che tramite Flatpak.

Linksy rimane un progetto giovane e alcune integrazioni potrebbero risultare meno rifinite rispetto a quelle di applicazioni consolidate. Prima di adottarlo in ambienti di lavoro, conviene quindi provarlo nella propria configurazione e consultare la documentazione ufficiale sul sito. La sua evoluzione sarà interessante soprattutto per capire se riuscirà a coniugare semplicità d’uso, affidabilità e libertà di scelta nell’ecosistema Linux.