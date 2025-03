Daredevil: Rinascita è disponibile, come vedere gli episodi in streaming

Sono disponibili da poche ore su Disney Plus i primi episodi di Daredevil: Rinascita (titolo originale “Daredevil: Born Again“). Si tratta di una delle serie più attese del mese di marzo 2025 oltre che della nuova serie ambientata nell’universo Marvel. La serie, inoltre, si ricollega, riprendendo anche il cast, alla seria Netflix su Daredevil, distribuita tra il 2015 e il 2018.

La serie è composta da un totale di 9 episodi. Per il momento, sono disponibili i primi due episodi mentre gli altri arriveranno nelle prossime settimane con il season finale previsto per il 15 aprile. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione ed è stata accolta in modo positivo dalla critica.

Tutti gli episodi di Daredevil: Rinascita saranno disponibili nel catalogo di Disney+. Basta un abbonamento, a partire da 5,99 euro al mese, per poter guardare gli episodi in streaming su TV, smartphone e qualsiasi altro dispositivo. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Disney+.

Dove guardare Daredevil: Rinascita (Born Again) in streaming

Per guadare Daredevil: Rinascita è sufficiente attivare un nuovo abbonamento alla piattaforma di streaming di Disney. A disposizione degli utenti ci sono ben tre piani tra cui scegliere. Due di questi sono disponibili anche con abbonamento annuale, con un risparmio di due mesi sulla spesa complessiva.

Le opzioni disponibili sono le seguenti:

piano Standard con pubblicità da 5,99 euro al mese (con contenuti in 1080p)

da (con contenuti in 1080p) piano Standard senza pubblicità da 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

da oppure (con contenuti in 1080p)

piano Premium da 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno (con contenuti in 4K)

Per attivare l’abbonamento basta seguire il link qui di sotto.

Il trailer di Daredevil: Rinascita

Ecco il trailer della nuova serie: