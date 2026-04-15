DaVinci Resolve Photo: editing immagini avanzato tutto in uno

Blackmagic Design ha annunciato DaVinci Resolve 21 a pochi giorni dal NAB 2026 di Las Vegas, introducendo una novità che ha subito ridisegnato il perimetro competitivo del software: una pagina Photo dedicata, che porta per la prima volta il motore color grading di Resolve alle immagini statiche.

La pagina Photo non è una funzione accessoria: si collega direttamente al motore node-based della pagina Color, dando ai fotografi accesso a correzione primaria, curve, qualifiers, power windows e all’editor nodi completo per lavorare sulle immagini statiche, lo stesso identico sistema usato per il finishing cinematografico.

DaVinci Resolve Photo: cosa cambia per chi si occupa di foto editing?

Per chi lavora su contenuti ibridi (shooting fotografico e produzione video nella stessa giornata) l’impatto è concreto. Fino a oggi era necessario passare da Lightroom o Capture One a Resolve per il video, gestendo due librerie, due pipeline di colore, due set di LUT.

Con la Photo page, foto e video condividono la stessa pipeline, gli stessi nodi, le stesse gradazioni. Le modifiche vengono mantenute alla risoluzione originale della sorgente, e una vista LightBox consente di visualizzare interi album con le gradazioni applicate in tempo reale.

Sul fronte acquisizione, Camera Controls permette il tethering diretto con fotocamere Sony e Canon: ISO, esposizione e bilanciamento del bianco sono regolabili dall’interno di Resolve, con le immagini salvate direttamente negli album del progetto.

Punti di forza e limiti reali

Il supporto RAW è centrale, con possibilità di applicare LUT, effetti, grafiche e DCTLs, oltre agli strumenti AI nativi come Magic Mask per selezioni automatiche e il nuovo UltraSharpen per il recupero delle immagini a bassa risoluzione.

La reazione più significativa arriva però dalla community: su Reddit, in un thread dedicato all’annuncio, il dibattito si è concentrato meno sugli strumenti creativi e più sulla gestione delle librerie, da sempre il punto debole dei software che provano a entrare nel territorio fotografico da fuori. È il problema che ha limitato molti concorrenti di Lightroom nel tempo, e sarà probabilmente il vero banco di prova anche per Resolve.

Trattandosi ancora di una public beta, alcune funzionalità potrebbero non essere al livello di software fotografici maturi. La velocità di sviluppo di Blackmagic suggerisce aggiornamenti frequenti, ma la maturità operativa si misurerà nel tempo, sui progetti reali.

Perché è rilevante ora

Molti utenti sui social hanno letto questa mossa come un attacco diretto ad Adobe Lightroom AfterDawn, e non a torto: Resolve è gratuito nella versione base, multipiattaforma, e porta in dote un motore colore che Lightroom non ha mai avuto. Per i professionisti già all’interno dell’ecosistema Resolve, la soglia di adozione è bassissima.

Per chi invece arriva dalla fotografia pura, la curva di apprendimento del sistema a nodi resta un ostacolo reale. Il software è potente, ma non è pensato per chi cerca semplicità.