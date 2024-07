DAZN: è addio ufficiale ad un canale molto famoso sul digitale

È arrivata ufficialmente una nuova comunicazione da parte di DAZN ai suoi abbonati: dall’1 agosto 2024 l’azienda spegnerà il canale ZONA DAZN sul digitale terrestre. Creato inizialmente con lo scopo di fornire a coloro che avevano acquistato la versione del TIMVISION di DAZN, questo canale aveva la funzione di switchàre automaticamente al digitale qualora la connessione avesse avuto qualche problema di stabilità.

Questa scelta è senza dubbio dovuta agli alti costi di trasmissione che, ricordiamo, riguardano due canali. Il primo è posizionato su Cairo Due mentre il secondo sul multiplex DFree. Probabilmente alla luce del numero di utenti che hanno sottoscritto questo accordo con un costo a parte di 5 euro al mese, l’azienda ha deciso di eliminare il canale.

DAZN annuncia: dall’1 agosto 2024 ZONA DAZN si spegne sul digitale

Questo è quanto è possibile leggere all’interno della nota presente nella sezione “Help” di DAZN:

“Ai clienti che fruiscono del canale Zona DAZN tramite digitale terrestre non saranno più addebitati, a partire dal mese di luglio 2024, gli importi relativi all’opzione Zona DAZN su Sky (pari a 5 euro al mese in casi di sottoscrizione avvenuta prima del 7 agosto 2023 oppure pari a 7,50€ al mese in caso di sottoscrizione avvenuta dopo tale data)“.

L’azienda chiarisce comunque che il periodo di utilizzo resterà attivo fino alla fine di questo mese di luglio. Inoltre non ci saranno cambiamenti per tutti gli abbonati Sky che usano il servizio con un decoder via satellite:

“Il servizio in digitale terrestre Zona DAZN su Sky rimarrà attivo fino al 31 luglio 2024 e gli utenti con opzione Zona DAZN su Sky e decoder Sky Q via internet e Sky Q senza parabola potranno continuare a guardare il canale fino a tale data. Il servizio Zona DAZN rimarrà attivo anche dopo il 31 luglio 2024 per tutti i clienti Sky con decoder via satellite ed un abbonamento TV attivo”.