DAZN Full in offerta a partire da 19,99 euro al mese: la promo termina oggi (20 settembre)

DAZN Full è in offerta e ora costa 19,99 euro al mese per i primi 3 mesi e poi 29,99 euro al mese per i restanti 9 mesi: ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 20 set 2026
DAZN Full in offerta a partire da 19,99 euro al mese: la promo termina oggi (20 settembre)
DAZN
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È il momento giusto per attivare DAZN Full, il piano della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che permette di accedere a tutti i contenuti disponibili, comprese le partite di Serie A.  Il piano in questione è proposto in sconto,  con un prezzo ridotto fino a 19,99 euro al mese. La promo è disponibile per tutti i nuovi clienti ed è attivabile tramite il sito ufficiale di DAZN.

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DAZN Full  ora da 19,99 euro al mese

Con la promo in corso, che termina oggi, 20 settembre 2026, è possibile attivare il piano annuale con pagamento mensile beneficiando di uno sconto importante che si tradurrà in un risparmio significativo sulla spesa complessiva.

Per i nuovi utenti, infatti, i primi 3 mesi sono disponibili a 19,99 euro al mese mentre i restanti 9 mesi del piano annuale prevedono un costo di 29,99 euro al mese. Ricordiamo che il costo standard del piano è di 36,99 euro al mese.

Scegliere questa promo è, quindi, molto vantaggioso e garantisce un risparmio netto sul costo del servizio. Per attivare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di DAZN

Ricordiamo che DAZN Full garantisce un accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma. Di conseguenza, è possibile seguire tutto il campionato di Serie A oltre alla Serie B e agli altri campionati trasmessi da DAZN.

Sono inclusi anche gli altri sport, con la possibilità di seguire basket, pallavolo, i contenuti di Eurosport e molto altro ancora, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al canone indicato. Come detto, l’offerta  è valida solo per oggi, in quanto terminerà alla mezzanotte del 20 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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