DAZN Full in offerta a partire da 19,99 euro al mese: la promo termina oggi (20 settembre)

È il momento giusto per attivare DAZN Full, il piano della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che permette di accedere a tutti i contenuti disponibili, comprese le partite di Serie A. Il piano in questione è proposto in sconto, con un prezzo ridotto fino a 19,99 euro al mese. La promo è disponibile per tutti i nuovi clienti ed è attivabile tramite il sito ufficiale di DAZN.

DAZN Full ora da 19,99 euro al mese

Con la promo in corso, che termina oggi, 20 settembre 2026, è possibile attivare il piano annuale con pagamento mensile beneficiando di uno sconto importante che si tradurrà in un risparmio significativo sulla spesa complessiva.

Per i nuovi utenti, infatti, i primi 3 mesi sono disponibili a 19,99 euro al mese mentre i restanti 9 mesi del piano annuale prevedono un costo di 29,99 euro al mese. Ricordiamo che il costo standard del piano è di 36,99 euro al mese.

Scegliere questa promo è, quindi, molto vantaggioso e garantisce un risparmio netto sul costo del servizio. Per attivare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Ricordiamo che DAZN Full garantisce un accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma. Di conseguenza, è possibile seguire tutto il campionato di Serie A oltre alla Serie B e agli altri campionati trasmessi da DAZN.

Sono inclusi anche gli altri sport, con la possibilità di seguire basket, pallavolo, i contenuti di Eurosport e molto altro ancora, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al canone indicato. Come detto, l’offerta è valida solo per oggi, in quanto terminerà alla mezzanotte del 20 settembre.