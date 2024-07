L’eliminazione dell’Italia da UEFA EURO 2024 è una ferita ancora aperta, ma tra un’analisi della sconfitta con la Svizzera e le interviste ai protagonisti è giunta una notizia che potrebbe strappare un sorriso ad alcuni appassionati di calcio. DAZN ha infatti lanciato un nuovo abbonamento per la stagione 2024/2025 che prenderà il via ad agosto. E costa meno di 15 euro al mese.

DAZN Goal Pass: tutto sul nuovo abbonamento economico per guardare la Serie A (e non solo)

DAZN è stata investita da una valanga di critiche per aver aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti di punta, ovvero quelli per seguire tutto il massimo campionato di calcio italiano e anche altre competizioni (internazionali e non) di una certa rilevanza.

I costi mensili per i piani Plus e Standard sono rispettivamente di 59,99 euro e 34,99 euro. Troppo? Se la risposta è “sì”, arriva un nuovo abbonamento economico dal costo mensile di 13,99 euro al mese. Si chiama Goal Pass e prevede 3 partite della Serie A Enilive ogni giornata (che dovrebbero essere le stesse trasmesse da Sky, secondo DDay), tutti gli highlights delle 38 giornate dello stesso campionato, tutte le partite de LaLiga EASports (Spagna), il meglio del campionato portoghese e tutta la UEFA Women’s Champions League.

Per quanto riguarda la visione su più dispositivi in contemporanea, è consentita su un massimo di due device collegati alla stessa rete internet.

Il piano Goal Pass potrebbe essere visto come una risposta al ticket sport di NOW, che con l’offerta annuale costa 14,99 euro al mese (anziché 24,99 euro/mese). La proposta della piattaforma che trasmette i contenuti di Sky appare però fin da subito molto più convincente: con 1€ in più si possono guardare tre partite della Serie A (le stesse di Goal Pass), tutti i GP della Formula 1, tutta la Moto GP, i migliori tornei di Tennis e anche quasi tutti i match della UEFA Champions League.