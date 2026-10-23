DAZN, il piano Family è in sconto del 19% per i primi 12 mesi

Per l’ultima settimana di ottobre DAZN ha lanciato una nuova offerta che coinvolge il piano Family, ora disponibile a 49,99 euro al mese per dodici mesi invece di 61,99 euro al mese. È il piano che dà accesso all’intero catalogo sportivo della piattaforma, con il vantaggio dello streaming in contemporanea su due reti domestiche anziché una sola del piano Full.

Nell’abbonamento sono inclusi anche i canali Eurosport 3, 4, 5 e 6, oltre alla piattaforma interattiva FanZone che permette di interagire e giocare con gli altri tifosi durante le partite.

A proposito di partite, riepilogo tutti gli sport e le competizioni presenti in Family:

Serie A Enilive: 10 partite su 10 a giornata

Serie BKT: tutta la Serie B, inclusi playoff e playout

LaLiga EASports: tutta LaLiga

Copa del Rey: tutta la Copa del Rey

FA Cup: le emozioni della Emirates FA Cup

Liga Portugal Betclic: il meglio del campionato portoghese

Jupiler Pro League: il meglio del campionato di calcio belga

Serie A Women: tutta la Serie A Women

Kings League Italia: tutte le partite con commento in italiano

Serie A 1 Tigotà: il meglio del campionato italiano femminile di volley

SuperLega: il meglio del campionato italiano maschile di volley

CEV Volleyball Champions League: il campionato europeo per club di volley

Eurosport: tutti i contenuti di Eurosport

NFL: una selezione di partite di NFL

LIV Golf: tutte le emozioni del LIV Golf

UFC: tutti gli eventi UFC (disponibili su Eurosport)

PGA Tour: tutte le buche del PGA Tour (disponibili su Eurosport)

Il meglio del ciclismo: Giro d’Italia, Tour d’Italia e Vuelta (disponibili su Eurosport)

Australian Open: disponibile sui canali Eurosport

Roland Garros: disponibile sui canali Eurosport