DAZN, il piano Family è in sconto del 19% per i primi 12 mesi

Per l’ultima settimana di ottobre DAZN ha lanciato una nuova offerta che coinvolge il piano Family, ora disponibile a 49,99 euro al mese per dodici mesi invece di 61,99 euro al mese. È il piano che dà accesso all’intero catalogo sportivo della piattaforma, con il vantaggio dello streaming in contemporanea su due reti domestiche anziché una sola del piano Full.
Nell’abbonamento sono inclusi anche i canali Eurosport 3, 4, 5 e 6, oltre alla piattaforma interattiva FanZone che permette di interagire e giocare con gli altri tifosi durante le partite.
A proposito di partite, riepilogo tutti gli sport e le competizioni presenti in Family:
- Serie A Enilive: 10 partite su 10 a giornata
- Serie BKT: tutta la Serie B, inclusi playoff e playout
- LaLiga EASports: tutta LaLiga
- Copa del Rey: tutta la Copa del Rey
- FA Cup: le emozioni della Emirates FA Cup
- Liga Portugal Betclic: il meglio del campionato portoghese
- Jupiler Pro League: il meglio del campionato di calcio belga
- Serie A Women: tutta la Serie A Women
- Kings League Italia: tutte le partite con commento in italiano
- Serie A 1 Tigotà: il meglio del campionato italiano femminile di volley
- SuperLega: il meglio del campionato italiano maschile di volley
- CEV Volleyball Champions League: il campionato europeo per club di volley
- Eurosport: tutti i contenuti di Eurosport
- NFL: una selezione di partite di NFL
- LIV Golf: tutte le emozioni del LIV Golf
- UFC: tutti gli eventi UFC (disponibili su Eurosport)
- PGA Tour: tutte le buche del PGA Tour (disponibili su Eurosport)
- Il meglio del ciclismo: Giro d’Italia, Tour d’Italia e Vuelta (disponibili su Eurosport)
- Australian Open: disponibile sui canali Eurosport
- Roland Garros: disponibile sui canali Eurosport
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