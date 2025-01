Debian 12.9 arriva con 72 bugfix e 38 aggiornamenti di sicurezza

Nelle scorse ore, Debian Project ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Debian 12.9, basato sulla serie Linux 6.1 LTS. Si tratta dell’ottavo aggiornamento ISO dell’ultima serie di sistemi operativi Debian GNU/Linux 12 “Bookworm“. La ragione di ciò è che Debian 12.3 non è mai stata rilasciato a causa di un problema nel file system EXT4. Come per le versioni precedenti, Debian 12.9 offre supporti di installazione aggiornati a coloro che vogliono distribuire l’ultimo sistema operativo Debian Bookworm su nuovo hardware e hanno avuto problemi con le precedenti versioni di Debian 12 o non vogliono scaricare centinaia di aggiornamenti dai repository dopo l’installazione. I n numeri, questa nuova versione include un totale di 72 correzioni di bug per pacchetti vari e 38 aggiornamenti di sicurezza. I dettagli su queste correzioni di bug di sicurezza e vari possono essere trovati nella pagina dell’annuncio ufficiale.

Debian 12.9: le ISO e ISO live disponibili

Le immagini ISO di Debian 12.9 sono disponibili già per il download per le architetture hardware a 64 bit (amd64), 32 bit (i386), PowerPC 64 bit Little Endian (ppc64el), IBM System z (s390x), MIPS 64 bit Little Endian (mips64el), MIPS 32 bit Little Endian (mipsel), MIPS, Armel, ARMhf e AArch64 (arm64). Anche le immagini live di Debian 12.9 possono già essere scaricate. Tuttavia, sono disponibili solo per sistemi a 64 bit, preinstallati con gli ambienti desktop KDE Plasma 5.27.5 LTS, GNOME 43.9, Xfce 4.18, Cinnamon 5.6.8, MATE 1.26.0, LXQt 1.2.0 e LXDE 0.10.1.

Debian Project offre anche un’immagine ISO live “Standard” per il download senza un ambiente grafico. Gli utenti Debian GNU/Linux 12 “Bookworm” esistenti possono aggiornare le proprie installazioni in pochi passaggi. Basta solo eseguire i comandi sudo apt update && sudo apt full-upgrade in un emulatore di terminale o in una console virtuale. In alternativa, per aggiornare le proprie installazioni, è anche possibile usare un gestore di pacchetti grafico, come Synaptic Package Manager.