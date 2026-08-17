Debian compie 33 anni: la distribuzione che ha segnato il software libero

Il 16 agosto 2026 Debian ha festeggiato 33 anni di vita, confermandosi una delle distribuzioni Linux più longeve e influenti della storia dell’open source.

Nata nel 1993 dall’annuncio di Ian Murdock, studente alla Purdue University, la distribuzione si è evoluta da progetto accademico a infrastruttura critica per desktop, server, cloud e dispositivi embedded in tutto il mondo. La ricorrenza coincide con il Debian Day 2026, celebrato con diversi incontri organizzati dalla comunità su tre continenti, a testimonianza di un ecosistema vivo e partecipativo.

Le origini di Debian e la visione di Ian Murdock

Quando Murdock annunciò Debian il 16 agosto 1993, Linux era appena uscito dalla fase di solo kernel per diventare la base di sistemi operativi completi. L’idea di “distribuzione” era ancora nuova e Debian nacque proprio per dare struttura a quel processo: non una semplice raccolta di programmi, ma un sistema mantenuto con criteri comuni, contributi coordinati e forte partecipazione di utenti e sviluppatori. Murdock formalizzò questi principi nel Debian Manifesto, collegando il progetto alla cultura del software libero di GNU e Linux e ponendo le basi per uno sviluppo aperto e collaborativo.

Le prime versioni arrivarono rapidamente tra agosto e dicembre 1993, da Debian 0.01 a 0.90, mentre la 0.91 del gennaio 1994 introdusse un primo sistema per installare e rimuovere pacchetti. Già nel marzo 1995, Debian 0.93R5 utilizzava dpkg per gestire i pacchetti dopo la predisposizione del sistema di base, e poco dopo comparve dselect, con cui il progetto iniziò a strutturare in modo più preciso il lavoro dei maintainer. La crescita non riguardò solo il numero di programmi disponibili, ma anche regole di manutenzione, procedure di rilascio, infrastrutture distribuite e strumenti automatici, con le informazioni sulle dipendenze che divennero uno degli elementi tecnici distintivi della distribuzione.

Dall’evoluzione dei pacchetti alla forza della comunità

Uno degli aspetti più importanti dell’evoluzione di Debian riguarda la gestione del software: dpkg lavora direttamente con i pacchetti Debian e il loro stato locale, mentre APT gestisce la risoluzione delle dipendenze e l’accesso agli archivi. Questa separazione permette di distinguere l’installazione vera e propria dalla selezione delle versioni e delle relazioni tra pacchetti, come emerge chiaramente con un comando come apt upgrade, che usa i metadati dell’archivio per decidere cosa aggiornare e quali dipendenze soddisfare. In Debian 13 Trixie, APT utilizza inoltre libapt-pkg7.0 e il pacchetto debian-archive-keyring per la gestione e la verifica delle informazioni relative agli archivi, contribuendo alla longevità e alla coerenza dell’intero repository.

Il progetto ha superato da tempo i confini della singola installazione Debian, diventando la base per numerose distribuzioni derivate, da Ubuntu a Linux Mint, e coprendo scenari molto diversi: workstation, server, sistemi cloud, database, web, cluster e piattaforme embedded. La caratteristica più rilevante resta però la struttura comunitaria: Debian non appartiene a una singola azienda, ma dispone di una costituzione, di un contratto sociale e di politiche che regolano sviluppo e manutenzione, permettendo al progetto di crescere da un piccolo gruppo a una comunità internazionale.

Debian 13 Trixie e il ciclo di manutenzione a lungo termine

La versione stabile attuale è Debian 13, nome in codice Trixie, pubblicata il 9 agosto 2025 con 69.830 pacchetti, oltre 14.100 nuovi e 44.326 aggiornati rispetto alla versione precedente. Trixie ha introdotto per la prima volta il supporto ufficiale all’architettura riscv64, affiancandola a piattaforme come amd64, arm64, armhf, ppc64el e s390x, e integra componenti molto più recenti rispetto alle prime generazioni: kernel Linux 6.12 LTS, glibc 2.41, GCC 14.2, OpenSSL 3.5, OpenSSH 10.0p1, Python 3.13, PostgreSQL 17 e systemd 257. Il rilascio include anche GNOME 48, KDE Plasma 6.3, Xfce 4.20 e altri ambienti desktop, con test automatici di installazione e aggiornamento e ulteriori progressi verso la riproducibilità delle build.

La stabilità di Debian non significa assenza di aggiornamenti: la versione stable riceve correzioni di sicurezza e aggiornamenti puntuali, mentre il progetto mantiene separatamente i rami testing e unstable per il lavoro sulle versioni future. Debian 13.6, l’ultimo aggiornamento puntuale disponibile al momento del 33esimo anniversario, è stato pubblicato l’11 luglio 2026, e il modello di supporto prevede per Trixie tre anni di manutenzione ordinaria fino al 9 agosto 2028, seguiti da due anni di Long Term Support fino al 30 giugno 2030. Debian 12 Bookworm ha terminato il supporto ordinario nel luglio 2026 ed è entrata nella fase LTS, che proseguirà fino al 30 giugno 2028, mostrando la stessa impostazione di lungo periodo.

Il Debian Day 2026 e il futuro del progetto

Il 16 agosto non rappresenta soltanto una data storica, ma un appuntamento annuale in cui le comunità locali organizzano incontri, conferenze, install fest e attività dedicate a chi vuole conoscere o contribuire al progetto.

Per l’edizione 2026 la pagina ufficiale raccoglie iniziative in diversi Paesi, con eventi che spaziano dalle installazioni guidate ai workshop tecnici, mantenendo vivo il lato comunitario accanto all’infrastruttura tecnica moderna di Debian 13. La ricorrenza dei 33 anni mette quindi insieme due immagini dello stesso progetto: da una parte l’infrastruttura tecnica con decine di migliaia di pacchetti, numerose architetture e procedure automatizzate di verifica; dall’altra il principio con cui Ian Murdock avviò Debian nel 1993, costruire un sistema operativo libero attraverso una comunità aperta e organizzata.

Dopo 33 anni, Debian non deve la propria continuità a una singola tecnologia rimasta immutata, ma a una struttura che permette a migliaia di contributori di lavorare sullo stesso sistema, cambiando strumenti, architetture, kernel, ambienti desktop e procedure di sviluppo. È proprio questa combinazione tra evoluzione tecnica, gestione dei pacchetti, controllo della qualità e partecipazione volontaria a spiegare perché il progetto continui a occupare un posto centrale nella storia di Linux e nel panorama dell’open source globale.