KDE Plasma 6.3: update dell’ambiente desktop arriva ufficialmente

KDE Project ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale dell’attesissima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.3. I punti salienti di questa versione includono la possibilità di clonare un pannello, un migliore ridimensionamento frazionario per tutti, il supporto per ricordare il desktop virtuale attivo per attività, una pagina rinnovata della tavoletta grafica nelle Impostazioni di sistema, un’opzione per preferire la precisione del colore dello schermo in KWin e il supporto per la visualizzazione del conteggio dei cicli della batteria nell’Info Center. La finestra KWin e il gestore composito hanno ricevuto miglioramenti nella scelta di un fattore di scala predefinito per dispositivi con schermi piccoli. Vi è poi il supporto per il selettore automatico del fattore di scala per selezionare un fattore di scala arrotondato al 5%. Inoltre, ora è possibile disabilitare temporaneamente le regole della finestra KWin anziché eliminarle.

Un’altra novità è la possibilità di mostrare notifiche di batteria scarica per le cuffie wireless che espongono correttamente le informazioni sulla batteria. L’update include anche la possibilità di configurare il touchpad in modo che venga automaticamente disattivato quando si collega un mouse. Gli utenti possono anche impostare scorciatoie da tastiera per spostare le finestre tra le zone di tile di Custom Tiling in base alla direzionalità. KDE Plasma 6.3 assegna una password casuale di default all’hotspot di rete. Inoltre, l’ambiente desktop mostra ora una singola notifica per informarti di quante notifiche ti sei perso quando sono arrivate mentre la modalità “Non disturbare” è abilitata. Inoltre, il widget Meteo è stato aggiornato, così come la funzionalità Luce notturna.

KDE Plasma 6.3: le altre funzionalità aggiornate incluse nella nuova versione

Il gestore dei pacchetti Plasma Discover è stato aggiornato per aprire URL flatpak:/. Inoltre, permette di visualizzare in modo più accurato l’avanzamento dell’installazione quando si scarica un’app che richiede anche il download di nuovi runtime Flatpak. Tra le altre modifiche, KDE Plasma 6.3 aggiorna l’indicatore di raggruppamento nel widget Task Manager per seguire il colore di accento corrente. Inoltre, aggiunge il supporto per la visualizzazione di tutte le GPU nell’app Info Center. KDE Plasma 6.3 aggiunge una voce di menu contestuale “Mostra destinazione” con clic destro per i symbolic link, aggiunge il supporto per l’app Plasma System Monitor e i suoi widget per raccogliere statistiche GPU sui sistemi FreeBSD. Infine, standardizza tutti i pulsanti di chiusura nelle app KDE sulla X nera per coerenza.

Questa versione aggiunge anche un pulsante “Configura” nel widget Network di Plasma per le reti usate, ma a cui non si è attualmente connessi. Anche le anteprime di Task Manager sono state migliorate in questa versione. Inoltre, gli screenshot delle app Plasma Discover sono stati migliorati per visualizzare la versione a grandezza naturale come miniatura dei metadati dell’app per evitare sfocature. Un’altra novità di Plasma 6.3 è un’interfaccia che utilizza una mappa del mondo per i selettori del fuso orario in Data e ora in Impostazioni. L’aggiornamento migliora l’accessibilità di diversi stili di commutazione Alt+Tab non predefiniti. Inoltre, rimuove la categoria di menu “Impostazioni” dal launcher dell’applicazione Kickoff, spostandone tutti i contenuti nella categoria “Sistema“.

Infine, un’altra caratteristica interessante di KDE Plasma 6.3 è quando si attiva l’opzione “Ripristina sessione salvata manualmente” nella pagina Sessione desktop in Impostazioni di sistema. L’azione corrispondente “Salva sessione” ora appare immediatamente nel launcher Kickoff e in altri menu del launcher, senza richiedere un riavvio del sistema.