Debian GNU/Linux 13 “Trixie”: svelato il tema ufficiale

Nelle scorse ore, Debian Project ha svelato il tema predefinito della prossima importante release del OS Debian GNU/Linux 13 “Trixie“. Il nuovo sistema verrà rilasciato nell’estate del 2025. Per scegliere il nuovo tema, Debian Project ha tenuto il suo concorso di grafica, svoltosi da settembre a metà novembre 2024. Il vincitore è stato “Ceratopsian“, creato da Elise Couper. Il tema è stato ispirato dalla “trama” di Trixie (il personaggio immaginario del film Toy Story). Inoltre, è stato anche influenzato da un tema precedente chiamato “futurePrototype” creato da Alex Makas per Debian GNU/Linux 10 “Buster”. “Ceratopsian” di Elise Couper sarà utilizzata per lo sfondo, la schermata di login, l’installer, la schermata di avvio di Plymouth, il boot loader GRUB, Syslinux/Isolinux e persino come banner per il sito web, il blog e il wiki di Debian.

Debian GNU/Linux 13 “Trixie”: tema utilizzabile su tutti i sistemi Linux

Gli utenti possono già scaricare “Ceratopsian” dal sito ufficiale per usarla come sfondo o schermata di accesso per la propria attuale versione di Debian GNU/Linux. Il tema può anche essere usato su qualsiasi distribuzione Linux. Elise Couper ha utilizzato carta e matita per creare l’artwork per Debian GNU/Linux 13 “Trixie” e poi Inkscape per generare le immagini digitali.

Per quanto riguarda Debian GNU/Linux 13 “Trixie,” è attualmente basata sul kernel Linux 6.11, che presto raggiungerà la fine del suo ciclo di vita. È quindi probabile che Debian Project punti alla serie di kernel Linux 6.12 per la versione finale. Questo dovrebbe essere un ramo di supporto a lungo termine (LTS) valido per i prossimi due anni. Debian GNU/Linux 13 “Trixie” riceverà anche un’interfaccia a riga di comando APT perfezionata con il futuro gestore di pacchetti APT 3.0. Ciò offrirà agli utenti un output CLI più conciso e ben strutturato durante l’aggiornamento, l’installazione o la rimozione di pacchetti tramite il terminale.