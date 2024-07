DeepL dice di avere il miglior LLM per la traduzione dei testi

DeepL è un servizio di traduzione automatica sviluppato dall’omonima società tedesca, con sede a Colonia. È noto per l’elevata qualità delle traduzioni, spesso largamente superiore a quella di altri traduttori disponibili sul mercato. Nella nostra guida ai segreti di DeepL abbiamo spiegato come utilizzare al meglio la piattaforma: c’è anche la possibilità di tradurre documenti Word e PDF da una lingua all’altra.

Come funziona DeepL, in breve

Un sistema di traduzione così evoluto qual è DeepL utilizza reti neurali artificiali, in particolare reti neurali profonde (deep learning) per comprendere e tradurre il testo. Queste reti sono addestrate su imponenti volumi di testo multilingua, permettendo al sistema di apprendere le sfumature e i contesti delle diverse lingue.

La soluzione alla base del funzionamento di DeepL non solo traduce le parole singolarmente, ma è in grado di attenersi al contesto complessivo, migliorando la coerenza e la fluidità delle traduzioni.

Prima di effettuare la traduzione, DeepL applica tecniche di preprocessing per normalizzare e preparare il testo. Dopo la traduzione, viene svolta un’attività di postprocessing per affinare e migliorare ulteriormente il risultato finale.

DeepL risponde al pressing dell’intelligenza artificiale generativa con il suo LLM più evoluto

Inutile dire che i Large Lange Models (LLM) di utilizzo comune che sono alla base dei migliori chatbot (ad esempio ChatGPT e Claude, giusto per fare un paio di nomi…) hanno in qualche modo intaccato il business di DeepL. I chatbot basati su modelli generativi, infatti, si rivelano particolarmente abili anche nel gestire attività di traduzione automatica.

A metà luglio 2024, DeepL ha risposto all'”invasione di campo” delle varie intelligenze artificiali generative annunciando la disponibilità del suo modello linguistico di ultima generazione basato su una tecnologia LLM altamente specializzata e sviluppata appositamente per la traduzione e la revisione di testi.

L’ultimo aggiornamento rappresenta un enorme passo avanti per la piattaforma di IA linguistica di DeepL destinata alle aziende. Le realtà d’impresa possono così approfittare di prestazioni ai massimi livelli e una qualità delle traduzioni senza precedenti.

Come funziona il LLM alla base di DeepL

La nuova soluzione proposta da DeepL combina tre funzionalità che non hanno eguali in questo campo:

LLM specializzato . La soluzione di DeepL ricorre a un LLM ottimizzato per le lingue in grado di fornire traduzioni e testi più autentici per svariati casi d’uso. In questo modo scende drasticamente il rischio di allucinazioni, proprio di tante IA, e la probabilità di produrre disinformazione.

. La soluzione di DeepL ricorre a un LLM ottimizzato per le lingue in grado di fornire traduzioni e testi più autentici per svariati casi d’uso. In questo modo scende drasticamente il rischio di allucinazioni, proprio di tante IA, e la probabilità di produrre disinformazione. Dati proprietari . Al contrario di altri modelli generici addestrati sui dati disponibili pubblicamente sul Web, il modello di DeepL sfrutta oltre sette anni di dati proprietari ottimizzati per la creazione e la traduzione di contenuti.

. Al contrario di altri modelli generici addestrati sui dati disponibili pubblicamente sul Web, il modello di DeepL sfrutta oltre sette anni di dati proprietari ottimizzati per la creazione e la traduzione di contenuti. Supervisione umana. Puntando spasmodicamente sulla qualità, DeepL si avvale di migliaia di esperti nel settore linguistico. Si tratta di personale appositamente selezionato per garantire che il modello produca le migliori traduzioni in assoluto.

I risultati fatti registrare dal nuovo modello alzano notevolmente l’asticella in quanto a qualità della traduzione automatica. I test alla cieca dimostrano infatti che gli esperti linguisti preferiscono le traduzioni di DeepL più spesso di quelle prodotte da Google Traduttore (1,3 volte), ChatGPT-4 (1,7 volte) e Microsoft (2,3 volte).

“L’introduzione sul mercato del nostro nuovo LLM è un traguardo notevole per il nostro team di ricerca, ma la vera conquista sta nel contributo tangibile che possiamo dare ai nostri clienti. Mettendo il nuovo modello a confronto con la concorrenza e con il modello classico, i traduttori professionisti hanno notato che, per raggiungere la stessa qualità, Google richiede il doppio delle modifiche e ChatGPT il triplo. Per le aziende che traducono un volume elevato di documenti, il nuovo modello avrà un impatto non indifferente sulla produttività, visto che così i dipendenti potranno dedicarsi ad attività più strategiche”, afferma Stefan Mesken, vicepresidente del team di ricerca di DeepL.

I traduttori basati sull’intelligenza artificiale sono ancora agli inizi

A sostenerlo è proprio DeepL, azienda fondata nel 2017. Il CEO Jarek Kutylowski spiega: “siamo un’azienda orientata alla ricerca e stiamo investendo molto per ridefinire qualità, efficienza e adattabilità nella traduzione e nella scrittura di testi“.

Nella traduzione e nella scrittura professionale l’accuratezza è fondamentale: i responsabili di DeepL sono certi di proporre la soluzione più affidabile per le sfide linguistiche. E ciò proprio grazie ai modelli IA specializzati che sono stati sin qui implementati.

Le migliori performance del nuovo LLM integrato in DeepL permetterà agli utenti business di risparmiare tempo prezioso da dedicare altrimenti alla revisione manuale.

Come provare il nuovo LLM di DeepL

Le traduzioni basate sul modello di ultima generazione sono per ora disponibili per i clienti DeepL Pro: la traduzione è possibile in inglese, giapponese, tedesco e cinese semplificato, ma presto verranno aggiunte anche altre lingue. Il nuovo LLM può essere attivato nel traduttore online DeepL selezionando “Modello di ultima generazione”.

Con il piano DeepL Pro i dati degli utenti sono inoltre tutelati applicando elevati standard di sicurezza (conformità GDPR, certificazione ISO 27001 e SOC 2 di tipo 2). Nessuna traduzione effettuata con DeepL Pro è mai utilizzata per addestrare i modelli linguistici dell’azienda.

L’immagine in apertura è tratta da questa pagina.