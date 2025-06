DeepL espande le lingue disponibili e potenzia la traduzione di documenti

DeepL continua a espandere l’elenco dei suoi dizionari con l’introduzione di tre nuove lingue: ebraico, vietnamita e una versione preliminare del thailandese, portando il totale a 36 idiomi supportati. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo verso l’abbattimento delle barriere linguistiche e l’integrazione globale, in linea con la missione dell’azienda di migliorare la traduzione automatica attraverso tecnologie avanzate.

DeepL: nuove lingue e nuove funzioni

L’implementazione del vietnamita e dell’ebraico nella piattaforma principale è stata completata, mentre il thailandese è attualmente disponibile solo tramite le API DeepL, con l’integrazione nelle applicazioni desktop, mobile e online prevista a breve. Questa strategia sottolinea l’importanza dell’adattamento progressivo per garantire un’adozione efficace da parte degli utenti.

Un altro importante aggiornamento riguarda la funzione di traduzione documenti, ora potenziata per supportare lingue complesse come l’arabo e il cinese tradizionale. Gli utenti possono tradurre interi documenti mantenendo la formattazione originale, un vantaggio significativo per le aziende che operano in mercati internazionali.

David Parry-Jones, Chief Revenue Officer di DeepL, ha sottolineato l’importanza strategica di queste lingue per i clienti del settore manifatturiero: “Il vietnamita e il thailandese sono fondamentali per i nostri clienti del settore manifatturiero, che necessitano di soluzioni linguistiche affidabili per espandersi nei mercati asiatici”.

In parallelo, il fondatore e CEO Jarek Kutylowski ha ribadito la visione dell’azienda: “Con ogni nuova lingua che aggiungiamo, costruiamo un ponte tra le persone e i mercati”. Questo approccio riflette l’obiettivo di accelerare la competitività globale delle imprese attraverso l’uso di strumenti di traduzione sempre più precisi e adattabili.

Traduzioni migliori grazie all’AI

Il cuore di questo aggiornamento risiede nell’adozione del modello linguistico di ultima generazione (LLM) per tutte le lingue supportate. Questo garantisce traduzioni più accurate e coerenti, rafforzando ulteriormente la reputazione di DeepL come leader nell’intelligenza artificiale applicata alle traduzioni.

DeepL crede che l’innovazione possa essere al servizio delle esigenze pratiche delle aziende, facilitando la comunicazione interculturale e promuovendo lo sviluppo economico su scala globale con una combinazione dell’espansione dei dizionari e di miglioramenti tecnologici avanzati.