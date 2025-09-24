Nel panorama in rapida evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, DeepMind torna a essere protagonista annunciando il suo terzo framework di sicurezza, previsto per il 2026, con l’obiettivo di tutelare la società dai potenziali rischi legati ai sistemi di AI più sofisticati.

Il nuovo protocollo, denominato Frontier Safety Framework (FSF), rappresenta un passo decisivo nella definizione di criteri operativi e standard condivisi per garantire uno sviluppo responsabile e trasparente delle tecnologie emergenti.

Al centro del FSF troviamo l’introduzione dei Critical Capability Levels (CCL), strumenti fondamentali per valutare il grado di rischio raggiunto da un modello AI. Questi livelli fungono da veri e propri indicatori di soglia, segnalando agli sviluppatori il momento in cui un sistema AI potrebbe divenire pericoloso in assenza di protezioni adeguate. L’approccio suggerito prevede l’implementazione di misure preventive prima che le nuove tecnologie vengano rese disponibili sul mercato, sia a livello pubblico che commerciale.

Il framework si distingue per la chiarezza nella classificazione dei rischi, suddivisi in tre macro-categorie. La prima è il misuse, che riguarda l’uso intenzionale dell’AI per fini dannosi, come cyberattacchi, minacce alla sicurezza biologica o manipolazione di sistemi critici. La seconda categoria, ML R&D, fa riferimento ai sistemi capaci di auto-miglioramento, potenzialmente in grado di accelerare l’innovazione tecnologica a ritmi non più controllabili dall’uomo. Infine, la terza categoria, misalignment, si concentra su quei comportamenti delle AI che possono entrare in conflitto con gli obiettivi e i valori umani, generando conseguenze imprevedibili.

Tre categorie di analisi per misurare la sicurezza dell’AI

Per affrontare in modo efficace queste minacce, il FSF propone una duplice strategia di mitigazione. Da un lato, si punta su soluzioni di sicurezza volte a prevenire accessi non autorizzati e a limitare l’abuso dei modelli AI, dall’altro, si introducono misure di deployment che definiscono procedure operative per un rilascio responsabile. Queste ultime comprendono controlli d’uso stringenti, restrizioni funzionali e monitoraggio attivo delle applicazioni distribuite.

Elemento chiave dell’intero impianto è la valutazione continua: ogni rilascio significativo di una tecnologia AI deve essere accompagnato da una documentazione dettagliata che attesti l’efficacia delle misure adottate per minimizzare i rischi. Questo processo prevede test rigorosi, audit esterni indipendenti e un attento monitoraggio post-distribuzione, con l’obiettivo di correggere tempestivamente eventuali criticità emerse durante l’utilizzo reale.

Un aspetto distintivo del FSF la sua vocazione collaborativa. Il protocollo, infatti, invita a una cooperazione trasversale tra aziende, enti di ricerca e istituzioni pubbliche, riconoscendo che la natura globale dei rischi associati all’AI richiede uno sforzo collettivo e coordinato. La creazione di standard comuni e interoperabili rappresenta, secondo DeepMind, la strada maestra per una gestione efficace e condivisa delle nuove sfide tecnologiche.

Le reazioni suscitate dal framework sono state eterogenee. Da un lato, molti esperti e stakeholder del settore hanno accolto con favore l’iniziativa, sottolineando come la definizione dei CCL rappresenti un progresso significativo verso una maggiore trasparenza e responsabilità. Dall’altro, non mancano le perplessità, in particolare sulla concreta applicabilità dei livelli di rischio e sulla loro misurazione oggettiva. Alcuni osservatori hanno evidenziato la necessità di strumenti indipendenti per le verifiche, al fine di evitare possibili conflitti d’interesse legati alle autovalutazioni aziendali.