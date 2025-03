DeepSeek sorpassa ChatGPT: ora ha più visite mensili

Nonostante fosse nell’aria da tempo, DeepSeek è appena diventata la piattaforma AI più visitata al mondo.

Secondo quanto sostenuto dalla piattaforma di analisi AI aitools.xyz, il modello cinese ha registrato 525 milioni di visite a febbraio 2025, superando ChatGPT che si è fermato a “soli” 500 milioni. Questo traguardo, nonostante si tratti di semplici numeri, dimostra come DeepSeek sia una realtà solida, capace di minacciare la posizione predominante dello strumento di OpenAI.

Il modello AI, nel contesto del mercato globale, si assesta al 6,58% dell’utenza. A dominare questa classifica è ancora ChatGPT, che detiene il 43,16% del settore e Canva, che si colloca in seconda posizione, sebbene con un netto distacco, con l’8.27% degli utenti.

A febbraio DeepSeek più visite di ChatGPT: ma il chatbot di OpenAI detiene ancora gran parte del mercato

Dall’inizio del 2025, DeepSeek ha attirato grande attenzione per le sue capacità, attraendo dapprima semplici curiosi e poi utenti che hanno provato con mano le grandi potenzialità che offre. Lo scorso 27 gennaio, l’app mobile relativa al servizio è diventata l’applicazione più scaricata sull’App Store di Apple sia in Cina che negli Stati Uniti. La crescita esponenziale, a quanto pare, non è stata frenata dai dubbi riguardo i metodi di addestramento e a potenziali vulnerabilità.

Il 28 gennaio, DeepSeek ha superato ChatGPT in termini di utenti attivi giornalieri, superando i 30 milioni di utenti al giorno. Ciò ha reso DeepSeek l’applicazione più veloce della storia a raggiungere questo traguardo, dimostrando la sua travolgente viralità.

Nonostante tutto, OpenAI crede fermamente nelle capacità del suo chatbot, tanto più viste le recenti novità che lo riguardano. La possibilità di generare immagini da ChatGPT, per esempio, sembra aver catturato l’attenzione di una vasta fetta d’utenza.