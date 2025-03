ChatGPT: con modello 4o ora è possibile generare immagini dal chatbot

OpenAI ha annunciato che, grazie al suo modello 4o, sarà possibile generare immagini direttamente da ChatGPT.

L’aggiornamento in questione, di fatto, integra nel chatbot Dall-E, sebbene quest’ultimo strumento resti disponibile anche in versione standalone.

Secondo quanto comunicato, tale funzione è disponibile per tutti gli utenti ChatGPT, dai piani Plus, Team e Pro fino agli account gratuiti. Fino a poco fa, Dall-E funzionava in sinergia con ChatGPT attraverso un apposito plug-in, accessibile solo attraverso gli abbonamenti a pagamento.

Dall-E è da lungo tempo uno dei migliori generatori di immagini AI in circolazione, anche se di recente è stato affiancato da diversi altri strumenti simili e altrettanto interessanti, come per esempio Ideogram 2.0.

Immagini dal chatbot e grafica per creativi e aziendali: OpenAI a lavoro per migliorare il modello 4o

Questa non è però l’unica novità che riguarda ChatGPT. Grazie al modello GPT-4o sarà anche possibile creare sfondi trasparenti. Questo dovrebbe rappresentare un vantaggio importante per gli utenti che operano in contesti creativi o di marketing, in quanto questa integrazione permette di creare con più facilità loghi o altre iconografie attraverso la semplice digitazione di prompt testuali.

Dopo aver annunciato GPT-4o a maggio 2024, OpenAI ha creato un team di oltre 100 “formatori umani” per scandagliare il modello alla ricerca di errori di vario tipo, al fine di rendere lo stesso quanto più possibile accurato.

Nonostante i miglioramenti apportati, GPT-4o presenta ancora delle evidenti carenze. Tra di esse spicca senza ombra di dubbio una propensione alle allucinazioni, caratteristica comune in pressoché qualunque strumento AI. Nonostante ciò, OpenAI ha dimostrato una certa perseveranza e sta continuando a lavorare per rendere il suo chatbot lo strumento definitivo nel contesto dell’AI.