Ideogram 2.0, il generatore immagini IA che mette in ombra Midjourney

Il settore della generazione immagini tramite Intelligenza Artificiale è ormai una sfida tra diversi strumenti più o meno innovativi.

Mentre Google lancia il suo Pixel Studio con risultati poco confortanti, AI Ideogram ha di recente annunciato su X la seconda versione del suo tool, ovvero Ideogram 2.0. Quanto proposto dalla startup, sembra andare anche oltre ciò che offre uno degli strumenti leader del settore, ovvero il tanto acclamato Midjourney.

Ideogram 2.0 permette agli utenti di generare immagini con cinque diversi stili grafici, ovvero Generale, Realistico, Design, 3D e Anime. Di fatto, lo stesso prompt può portare a risultati completamente diversi in base allo stile scelto dall’utente. Optando per lo stile realistico si otterrà qualcosa di molto simile a una fotografia, mentre optando per Anime l’output sarà quello che potrebbe essere facilmente confuso un frame di un cartone animato orientale.

Introducing Ideogram 2.0 — our most advanced text-to-image model, now available to all users for free.

Today’s milestone launch also includes the release of the Ideogram iOS app, the beta version of the Ideogram API, and Ideogram Search.

Here’s what’s new… 🧵 pic.twitter.com/nvD0ogRh2J

— Ideogram (@ideogram_ai) August 21, 2024