Il 2025 potrebbe segnare un punto di svolta per l’universo dell’Intelligenza Artificiale, anche grazie a un annuncio del colosso tecnologico cinese Baidu.

Il 30 giugno, l’azienda rilascerà un progetto open source, ovvero il modello AI multimodale, ERNIE 4.5, destinato a far parlare non poco esperti del settore e semplici appassionati. Di fatto, l’azienda mira ad attaccare i giganti del settore come OpenAI e DeepSeek.

ERNIE 4.5, annunciato a marzo 2025, si distingue per prestazioni all’avanguardia, comparabili al modello DeepSeek R1, ma con costi operativi dimezzati. Questo lo rende una soluzione ideale per sviluppatori e aziende con budget limitati, offrendo un’alternativa economicamente vantaggiosa senza compromettere la qualità.

La decisione di Baidu rappresenta un cambiamento significativo nella sua strategia. In passato, l’azienda aveva adottato un approccio chiuso nello sviluppo dell’AI. Tuttavia, l’ascesa di DeepSeek R1, un modello open source di successo, ha spinto il CEO Li Yanhong a riconsiderare questa filosofia. Durante il World Government Summit di Dubai, Li ha sottolineato come l’apertura possa accelerare la diffusione tecnologica, dichiarando: “L’apertura stimola l’interesse e accelera l’innovazione”.

L’impatto di DeepSeek sul mercato e la nascita di ERNIE 4.5

Il successo di DeepSeek R1, un modello progettato per competere con OpenAI o1, ha innescato un effetto domino nel settore. La sua disponibilità open source ha costretto aziende come Baidu a rivalutare le proprie strategie e a rendere le tecnologie più accessibili. L’obiettivo di rendere ERNIE 4.5 open source è quello di creare un ecosistema collaborativo, favorendo lo sviluppo dell’intelligenza artificiale non solo in Cina, ma a livello globale.

La democratizzazione delle tecnologie avanzate come ERNIE 4.5 potrebbe rivoluzionare settori tradizionalmente limitati dagli alti costi di implementazione. L’accesso a strumenti avanzati diventerà più equo, favorendo l’innovazione e riducendo la dipendenza da soluzioni proprietarie e costose.

Nonostante le sfide legate alla sicurezza e alla trasparenza che accompagnano i modelli open source, l’iniziativa di Baidu segna l’inizio di una nuova era per l’AI. Con ERNIE 4.5, l’azienda si posiziona come pioniere in un mercato in rapida evoluzione, offrendo un’alternativa accessibile ai modelli premium esistenti, come il già citato DeepSeek R1 e OpenAI o1.