Google lancia Doppl: l'app AI per provare abiti virtualmente

Provare vestiti senza indossarli? Ora è possibile grazie all’intelligenza artificiale. L’innovazione arriva da Google con Doppl, un’applicazione sperimentale che vuole rivoluzionare l’approccio allo shopping e alla scoperta del proprio stile personale. Grazie a questa tecnologia, è possibile visualizzare virtualmente qualsiasi capo d’abbigliamento sul proprio corpo, trasformando l’esperienza di acquisto in un viaggio personalizzato e immersivo.

Come funziona Doppl

La nuova app Doppl, attualmente disponibile su piattaforme iOS e Android, è stata lanciata esclusivamente negli Stati Uniti. Gli utenti possono caricare una propria foto a figura intera e sovrapporre immagini di capi d’abbigliamento per osservare come apparirebbero indossati.

La fonte delle immagini è estremamente versatile: si possono utilizzare foto provenienti da negozi online, boutique di seconda mano, screenshot dai social media o persino immagini inviate da amici. Questo amplia notevolmente le possibilità per chiunque voglia sperimentare con il proprio guardaroba virtuale.

Ciò che distingue Doppl dai precedenti strumenti di prova virtuale è la sua tecnologia avanzata. Non si tratta solo di una semplice sovrapposizione statica: in alcuni casi, l’intelligenza artificiale trasforma le immagini in brevi video, offrendo una visione dinamica e realistica di come i capi si adatterebbero al corpo in movimento. Questa funzionalità permette agli utenti di avere un’idea più precisa della vestibilità e dell’estetica dei capi, andando oltre i limiti delle soluzioni precedenti.

Un altro aspetto innovativo è la possibilità di salvare i look preferiti in una galleria personale. Gli utenti possono confrontare diverse opzioni, condividere i risultati con amici e familiari e, soprattutto, esplorare il proprio stile in modo creativo e senza vincoli. Questa caratteristica rende l’applicazione un alleato prezioso per chi è alla ricerca di ispirazione nel mondo della moda digitale.

Un altro esperimento AI

Lanciata come parte di Google Labs, il programma dedicato ai progetti sperimentali di Google, l’applicazione è ancora in fase iniziale di sviluppo. La stessa azienda ha ammesso che potrebbero esserci alcune imprecisioni nella rappresentazione di vestibilità, texture e dettagli degli indumenti. Tuttavia, lo scopo principale di Doppl è esplorare nuove modalità creative per aiutare gli utenti a definire il proprio stile personale. Si tratta di un approccio che combina innovazione tecnologica e un profondo interesse per le esigenze dei consumatori.

Per ora, l’applicazione è disponibile solo negli Stati Uniti e non sono stati annunciati piani per un’espansione internazionale. È probabile che questa fase di test limitato serva a raccogliere dati preziosi per future applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore della moda. Questo rappresenta un passo strategico per Google, che mira a integrare soluzioni AI in aspetti sempre più quotidiani della vita dei consumatori.