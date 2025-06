Immaginate un mondo in cui il nostro campo visivo sia completamente libero da loghi invadenti, cartelloni pubblicitari e spot indesiderati. Grazie a un’innovazione tecnologica proveniente dal Belgio, questo scenario potrebbe diventare realtà. Un software all’avanguardia, sviluppato dal programmatore belga Stijn Spanhove, sta cambiando il modo in cui interagiamo con la pubblicità nella vita quotidiana, utilizzando la realtà aumentata per oscurare i contenuti commerciali indesiderati.

🚫🕶️ I’ve been building an XR app for a real-world ad blocker using Snap @Spectacles. It uses Gemini to detect and block ads in the environment.

It’s still early and experimental, but it’s exciting to imagine a future where you control the physical content you see. pic.twitter.com/ySkFfF6rxS

— Stijn Spanhove (@stspanho) June 19, 2025