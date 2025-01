Delta Air Lines: a bordo YouTube Premium gratis e nuovo assistente AI

Delta Air Lines ha svelato, in occasione del CES 2025, un innovativo assistente virtuale alimentato dall’Intelligenza Artificiale. La compagnia ha intenzione di integrare lo stesso nella sua app mobile per fornire supporto ai propri passeggeri prima e durante i voli.

Lo strumento in questione è stato realizzato per migliorare nel complesso l’esperienza di volo, fornendo informazioni in tempo reale e favorendo la pianificazione dei viaggio sotto svariati aspetti.

Nel dettaglio, l’assistente AI è in grado di fornire aggiornamenti sui voli, informazioni sui bagagli e suggerimenti per il check-in, il tutto attraverso un’interfaccia facile da gestire anche per chi è poco pratico rispetto alle interazioni con questa tecnologia.

Una nuova e interessante applicazione dell’AI finora inedita, ma che non è l’unica novità presentata dalla compagnia aerea. Delta è infatti voluta andare ancora oltre, offrendo un servizio “premium” ai propri clienti senza costi aggiuntivi.

Delta Air Lines potrebbe aver avviato un trend molto vantaggioso per i viaggiatori

La compagnia ha annunciato che i suoi passeggeri potranno godere di YouTube Premium e altri servizi musicali vari, in modo del tutto gratuito quando sono a bordo di un loro aereo. Come confermato dalla compagnia stessa, questa mossa ha l’obiettivo di rendere più piacevoli i voli. Questo sarà accessibile attraverso un sistema di intrattenimento in volo aggiornato, dotato di display HDR 4K e connettività Bluetooth.

Non solo: mosse di questo tipo rappresentano una novità nel contesto dell’aviazione e, sotto questo punto di vista Delta Air Lines potrebbe inaugurare una nuova era abbinando AI e servizi avanzati ai classici voli aerei.

Anche i colossi dell’informatica vedono ampio spazio di manovra in questo contesto. A dimostrazione di ciò, giusto qualche mese fa Google Voli ha introdotto una nuova e utile scheda per mostrare i voli più economici ai propri clienti.