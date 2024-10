Google Voli: arriva una nuova scheda per risparmiare sui viaggi

Lo strumento Voli di Google implementerà, nel corso di ottobre, una nuova scheda dedicata ai viaggi aerei più economici.

Questa, come è facile intuire, dovrebbe presentare soluzioni low cost, che prediligono i costi contenuti alla comodità. Vista la tempistica, la scheda dovrebbe risultare utile per le tante persone che si muoveranno nel periodo natalizio, permettendo alle stesse di contenere le spese.

Sebbene Google Voli presenti già diverse funzioni che permettono di risparmiare sui viaggi, quest’ultima implementazione dovrebbe facilitare ulteriormente la ricerca di voli low budget. Ovviamente, ciò significa far fronte a potenziali disagi, come scali più lunghi, trasferimenti autonomi o diverse prenotazioni per un singolo tragitto.

La scheda “Più economico” è un altro modo con cui Google Voli cerca di farti risparmiare denaro

La scheda “Più economico” si affiancherà a quella già presente “Migliore“. La seconda, già disponibile da tempo, offre una panoramica in cui la priorità è il comfort (numero di scali, tempo di percorrenza e comodità varie) e non il costo.

Secondo quanto trapelato, la nuova scheda apparirà tanto nella versione mobile della piattaforma tanto accedendo al servizio direttamente da browser Web.

Questa implementazione non è la prima relativa a Google Voli indirizzata verso il supporto degli utenti per quanto concerne i costi dei viaggi aerei che, negli ultimi anni, sono cresciuti a dismisura. Lo scorso anno lo stesso servizio ha rivelato 3 piccoli trucchi per cercare di contenere i costi sfruttando le grandi potenzialità di questa piattaforma, ancora poco considerata da buona parte dell’utenza.

Utilizzando quanto offerto da Google e combinando tale soluzione a un’ottima VPN, di fatto è possibile ridurre drasticamente i costi legati ai voli aerei.