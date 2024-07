Delta: l'emulatore supera i 10 milioni di utenti e arriva su iPad

Da quando Apple ha spalancato le porte di iOS agli emulatori, tantissimi appassionati si sono fiondati su App Store per scaricare Delta. E il numero di download non accenna ad arrestarsi: ad oggi, l’app è stata installata da oltre 10 milioni di utenti. Un risultato a dir poco straordinario e condiviso con la community dal team che ha creato l’emulatore.

Delta: record di utenti e client per iPad

La notizia dell’importante traguardo tagliato è accompagnata da un’altra apprezzabile novità: ora l’emulatore è disponibile anche per iPad. «Il primo importante aggiornamento di Delta è qui ed è completamente ottimizzato per iPad! La versione 1.6 dell’app è disponibile ora su AltStore PAL e presto sarà disponibile anche su App Store, completa del nostro nuovo logo legale al 100%», ha annunciato il team. A proposito, perché il nuovo logo? Per evitare una battaglia legale con un colosso di nome… Adobe!

La versione per iPad è dotato di funzionalità esclusive, come il supporto per Handoff da iPhone (per riprendere una partita interrotta sullo smartphone), l’apertura di più finestre dell’emulatore e anche la riproduzione dello stesso in Stage Manager o in Split View. Inoltre, ogni skin è ottimizzata per il tablet Apple e non manca, ovviamente, il supporto per l’esperienza di gioco su schermo intero.

Tra le novità dell’aggiornamento, oltre al nuovo logo, ci sono anche le icone opzionali riservate agli abbonati all’account Patreon dell’emulatore. E ci sono anche quattro nuovi comandi, ovvero:

Salvataggio rapido con Menu + doppio click

Caricamento rapido con Menu + pressione prolungata

Avanzamento rapido con Menu + scorrimento orizzontale

Pulsante che resta premuto con Menu + un pulsante qualsiasi

Per chi non lo conoscesse, Delta è un emulatore che supporta le ROM di diverse piattaforme di gioco Nintendo, come Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, NES e Nintendo 64. Insomma, la scelta videoludica è molto vasta e comprende anche i grandi classici come i tanti titoli dedicati a Mario e ai Pokémon.