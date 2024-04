L’arrivo dell’Intelligenza Artificiale eliminerà il bisogno di competenze e sostituirà gran parte delle professionalità, a partire dal mondo dei developer? Questa tesi, oltremodo superficiale, cela in realtà una bugia fondamentale. L’arrivo dell’IA è destinato, infatti, ad impattare moltissimo sulle professionalità del settore (ed in ogni altro comparto), ma con conseguenze opposte: non è vero che le competenze non saranno più necessarie ma, anzi, proprio le competenze faranno la differenza. Ecco perché imparare oggi a programmare è importante, aumentare le proprie conoscenze è fondamentale e dare inizio a percorsi di formazione è ciò che distinguerà i professionisti di domani da chi invece è destinato a soccombere ed a subire l’IA in tutte le sue più semplicistiche emanazioni.

Imparare a programmare, subito, adesso: avviare immediatamente un percorso formativo è il modo migliore per trasformare l’IA da rischio imminente a grande opportunità. Lo sviluppo, infatti, è un comparto di grande prospettiva e con ampie opportunità di fronte, ma occorre dotarsi di competenze essenziali per poter destreggiare tutti gli strumenti che la tecnica mette e metterà a disposizione. devACADEMY è la risposta ideale a questo tipo di necessità, poiché rappresenta un unicum nel quadro generale della formazione in Italia e predispone tutto quanto utile per un apprendimento quanto più efficiente, comodo e accessibile.

La particolare formula di devACADEMY, infatti, mette insieme una proposta particolarmente appetibile proprio per chi sta cercando di metabolizzare nuove skill guardando ad ampio raggio al mondo dello sviluppo, potendo spaziare tra più percorsi e con la possibilità di attingere senza soluzione di continuità ad un grandissimo bacino di proposte.

devACADEMY, tutti i corsi

L’offerta devACADEMY si divide in tre tipologie di fruizione:

Su questa pagina è disponibile, inoltre, l’elenco completo di tutti i corsi disponibili e inclusi con l’iscrizione all’academy

Ogni singola lezione ha una durata limitata, così da poter essere fruita e metabolizzata in streaming nel giro di pochi minuti. Questo consente di procedere a piccoli passi continuativi, un’unità didattica dopo l’altra, fruendo del tutto sia in sequenza continuativa che nei ritagli di tempo. Questo particolare format ben si adatta ad ogni esigenza, perché sposa tanto le necessità dello studente, quanto quelle del professionista, quanto ancora quelle di aziende che intendono investire in formazione per i propri dipendenti. Ogni percorso è diviso in sezioni, al termine delle quali è necessario procedere ad una specifica verifica: soltanto superando il test sarà possibile accedere alla sezione successiva, dimostrando così di aver appreso i contenuti antecedenti e poter pertanto procedere ad un livello di complessità e di approfondimento ulteriore.

Ogni lezione è pensata, sviluppata e prodotta in proprio da devACADEMY: la qualità dei contenuti è uno dei valori aggiunti del progetto, poiché nella strategia formativa e nella qualità dei docenti viene coltivata la bontà dell’esperienza formativa del gruppo. I contenuti sono tutti fruibili online, in lingua italiana, organizzati in base alla logica di apprendimento perseguita ed intervallati dai test di valutazione necessari per proseguire all’unità successiva.

Lezioni, tutor, certificati

Tutti i contenuti sono fruibili 24/24 e 7/7, da qualsiasi device, potendo altresì richiedere anche veri e propri pacchetti di tutoraggio per poter ottenere un’assistenza dedicata. “Dubbi durante il corso? Niente paura, i nostri Tutor sono qui per aiutarti“: grazie a quest’ultimo servizio è possibile richiedere assistenza diretta al docente interessato, dal quale sarà possibile avere delucidazioni mirate utili a facilitare l’apprendimento ed il passaggio all’unità successiva. Le sessioni private di tutoraggio hanno durata di 15 minuti e possono essere acquistate in pacchetti da 4, 12 o 24 sessioni. Il servizio di tutoraggio è un compendio ad una modalità di accesso alla formazione grazie alla quale ogni singolo corso può essere portato a termine in totale autonomia, secondo le proprie attitudini e possibilità: una formula che garantisce massima indipendenza e totale libertà, insomma, ma che al tempo stesso mette a disposizione le proprie risorse affinché ognuno possa avere a disposizione la miglior esperienza d’apprendimento.

Al termine di ogni percorso si può ottenere il relativo certificato utile a valorizzare il proprio sforzo formativo e le nuove skill maturate. Per approdare a questo risultato occorre superare con successo tutti i test di autovalutazione proposti lungo ogni corso, ognuno dei quali con almeno l’80% delle risposte positive.

La formula

Nonostante l’incredibile vastità di contenuti e percorsi disponibili, la formula di accesso è estremamente semplice e lineare. Il “Piano Pro” di devACADEMY, infatti, è un abbonamento “all-inclusive” che mette a disposizione l’intera gamma dei contenuti didattici propri dell’offerta complessiva. Una vera e propria piattaforma per la formazione in streaming, insomma, della quale poter fruire cavalcando la propria sete di apprendimento o la propria curiosità circa tematiche collaterali o da sperimentare. Ogni mese vengono aggiunti nuovi contenuti, legati o meno ai percorsi che si stanno seguendo, rendendo così l’intera piattaforma sempre più ricca e continuamente aggiornata.

L’accesso alla piattaforma può avvenire secondo tre modalità, tra le quali sussistono importanti differenze di prezzo:

mensile, a 39€/mese

annuale, a 390€/anno

lifetime, a 890€ una tantum e accesso senza scadenza alcuna

Una piattaforma ricca ed accessibile, la cui formula può ben rispondere tanto alle esigenze dello studente che intende alzare il proprio livello di competenze, quanto al professionista che sta cercando un riposizionamento nel mondo del lavoro, quanto ancora all’azienda che intende valorizzare la propria forza lavoro attraverso questo tipo di benefit. devACADEMY mette a disposizione, infine, offerte dedicate per le aziende che intendono investire nella formazione. A questo tipo di utenza, la piattaforma offre facoltà dedicate per un servizio tailor made:

possibilità di effettuare un unico ordine, con fatturazione per più utenze

nessun rinnovo automatico al termine del periodo concordato

account supervisore per il responsabile del personale, con servizio di formazione per il monitoraggio dell’uso della piattaforma

integrazione con la propria piattaforma ed API

servizio white label

offerte personalizzate

devACADEMY è un vero e proprio tuffo formativo tra le competenze del mondo tech: ogni linguaggio, ogni necessità ed ogni ambito sono toccati dalle lezioni sviluppate ed i percorsi pensati sono un vero e proprio viaggio che accompagna per mano nei meandri del mondo del codice. Per chi intende provare la piattaforma prima di accedere alla formula a pagamento è disponibile anche una prova gratuita con oltre 300 screencast accessibili e prove a costo zero su corsi e percorsi. Un assaggio, insomma, prima della grande abbuffata.

Di fronte ad opportunità di questo tipo, l’avvento dell’IA non fa più paura. Le competenze, infatti, consentono di porsi in posizione di controllo, avendo a disposizione gli elementi decisionali necessari per non temere nuovi strumenti e, anzi, con la possibilità di dominarli. Chi intende avviare ora un percorso nel mondo Dev ha a disposizione uno strumento unico nel suo genere e strade aperte verso un mondo lavorativo sempre in cerca di nuove figure: devACADEMY apre questa opportunità per chi intende imparare a programmare, mettendo a disposizione una piattaforma nella quale le nozioni sono servite a piccole dosi facilmente fruibili, immediatamente metabolizzabili e progettate per favorire un apprendimento rapido e facilitato nel ramo di proprio interesse.

In collaborazione con devACADEMY