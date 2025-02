Difendi le tue informazioni personali: Surfshark è la soluzione che cercavi

Le violazioni dei dati (data breach) sono una realtà diffusa nel mondo digitale. Si tratta, infatti, di quel fenomeno per il quale delle informazioni riservate vengono rubate, rilasciate o utilizzate in maniera non autorizzata. Per proteggersi da questi rischi Surfshark è il miglior antivirus a cui fare riferimento.

Come Surfshark previene e contrasta le violazioni dei dati

Le violazioni dei dati possono essere di diverso tipo: intenzionali (condotte da hacker e criminali informatici), accidentali (per errori come l’invio di un’e-mail a un destinatario sbagliato) o interne (un dipendente accede a informazioni riservate). Si tratta di un fenomeno complesso e delicato che ha come comune denominatore di provocare effetti potenzialmente molto pericolosi.

Furti di identità, frodi finanziarie, danni alla reputazione, stress, perdita di dati sensibili e ripercussioni finanziarie sono solo alcune delle conseguenze di una violazione dei dati. Come prevenirle e come affrontarle? Scaricando e attivando Surfshark.

Con Surfshark, infatti, si ha uno strumento potente ed efficiente che si occupa di scansionare continuamente il web (e anche il dark web) alla ricerca dei data breach. Quando li individua invia immediatamente una segnalazione così che l’utente possa intervenire per contrastare il problema e arginare le conseguenze.

Tra gli aspetti interessanti di Surfshark c’è la possibilità di prevenire questi episodi creando identità virtuali che nascondono i propri dati sensibili così da non esporli al rischio di violazioni, anche accidentali. Surfshark si rivela come un antivirus completo e ricco di strumenti e funzionalità per migliorare la propria sicurezza informatica (e non solo).

Per avere Surfshark Antivirus è necessario attivare un piano Surfshark One. C’è la possibilità di usufruire della promozione sul piano Surfshark One a 2,69€ al mese per due anni con tre mesi in omaggio e un risparmio complessivo dell’85%. C’è poi il piano Surfshark One+, ancora più completo e ricco di funzionalità e servizi, in promozione a 4,29€ al mese per due anni con tre mesi in omaggio per un risparmio del 79%.