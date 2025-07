Amazon scrive ai suoi utenti: attenti a questa truffa

In vista del Prime Day 2025, che si terrà tra l’8 e l’11 luglio prossimi e sarà riservato ai soli abbonati al programma Prime, Amazon ha emesso un avviso ai suoi utenti riguardo a un aumento significativo di tentativi di truffa legati all’iscrizione a Amazon Prime. L’azienda ha segnalato una crescente diffusione di email di phishing che mirano a sottrarre credenziali di accesso e informazioni bancarie agli utenti.

Come funziona la truffa dell’iscrizione a Prime

Le truffe, come spiegato da Amazon, si manifestano principalmente attraverso false email che informano i destinatari di un presunto rinnovo automatico dell’iscrizione ad Amazon Prime a un prezzo molto alto. Questi messaggi, spesso studiati per apparire legittimi, possono persino includere dati personali delle vittime, ottenuti da altre fonti, per aumentare la loro credibilità.

Un elemento chiave di queste email fraudolente è la presenza di un pulsante “annulla iscrizione” che, se cliccato, reindirizza a pagine di accesso false di Amazon. Gli aggressori utilizzano questi siti web fasulli per rubare le credenziali di accesso ad Amazon e i dettagli bancari degli utenti ignari.

Chi ha accesso all’account Amazon, infatti, ha accesso anche a tutti i metodi di pagamento registrati dall’utente su quell’account.

Come difendersi

Amazon ha fortemente raccomandato ai suoi clienti di non cliccare su alcun link contenuto in messaggi sospetti. Per verificare lo stato dell’iscrizione Prime, l’azienda consiglia di accedere direttamente ad Amazon.it o di utilizzare l’applicazione mobile ufficiale, selezionando “Prime” dal menu principale.

In caso di clic su link sospetti, Amazon suggerisce di controllare immediatamente gli estratti conto della carta di credito/debito per identificare eventuali addebiti insoliti e di contattare prontamente la propria banca per segnalare transazioni non autorizzate. Le e-mail sospette possono essere segnalate direttamente ad Amazon tramite la pagina dedicata amazon.it/reportascam.

Per una maggiore protezione, Amazon ha ribadito le migliori pratiche di sicurezza: accedere sempre ad Amazon direttamente tramite l’app o digitando “amazon.it” nel browser, verificare l’autenticità dei messaggi tramite il Centro messaggi nella sezione “Il mio account”, e attivare la verifica in due fasi per l’account Amazon.