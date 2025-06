Prime Day 2025: ecco le date ufficiali degli sconti

Il Prime Day è l’appuntamento annuale con le offerte di Amazon dedicato ai clienti Prime, un evento attesissimo che consente di accedere a sconti significativi su migliaia di prodotti.

Negli ultimi anni, oltre alle promozioni online, Amazon ha arricchito l’esperienza del Prime Day con eventi fisici in Italia, trasformando l’iniziativa in una vera e propria celebrazione che va oltre lo shopping, offrendo intrattenimento e attività per il pubblico.

L’undicesima edizione di Prime Day si terrà dall’8 all’11 luglio 2025. Per la prima volta, l’evento durerà ben 4 giorni, offrendo ai clienti Prime ancora più tempo per approfittare di centinaia di migliaia di offerte.

Dalle 00:01 dell’8 luglio alle 23:59 dell’11 luglio, saranno disponibili sconti su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, tra cui abbigliamento, bellezza e cura della persona, elettronica, prodotti per la casa e giocattoli.

Saranno incluse offerte su prodotti Made in Italy e grandi marchi come ghd, Samsung, Bosch, Foppapedretti, Havaianas, Chicco, Samsonite e Neutro Roberts.

Quest’anno, Amazon introduce anche le “Offerte di oggi“, con nuove promozioni a tema lanciate ogni giorno a partire dalla mezzanotte per un periodo di tempo limitato.

Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare un periodo di uso senza costi per accedere a Prime Day e a tutti i benefici dell’abbonamento, incluse spedizioni rapide e convenienti.

Amazon Prime Day 2025: gli eventi in Italia

Per celebrare il suo 15° anniversario in Italia e inaugurare questa nuova edizione di Prime Day, Amazon organizza il “Prime Day Festival“, un grande evento aperto al pubblico che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 luglio 2025 a Marina di Eboli, Salerno.

La location sarà il rinomato Bagno 38, che si trasformerà in un villaggio di esperienze, colori, musica e divertimento, aperto ogni giorno dalle 10:00 alle 18:00. I visitatori potranno scoprire i numerosi benefici inclusi nell’abbonamento Prime e i servizi offerti da Amazon.

Il culmine del festival sarà sabato 5 luglio alle ore 22:00 con un esclusivo showcase di Serena Brancale, cantautrice e polistrumentista, che porterà sul palco un’esibizione energica con la sua band e un corpo di ballo. La partecipazione al concerto è gratuita, con registrazione obbligatoria disponibile a partire da mercoledì 25 giugno.

Durante il festival, ci saranno diverse aree tematiche e attività, tra cui “Buon anniversario Amazon.it”, per ripercorrere i 15 anni di Amazon in Italia, spazi dedicati alle “Offerte Prime Day e benefici Prime” con dimostrazioni di dispositivi Echo e informazioni su Amazon Music Prime, Prime Video, Leggi con Prime, Amazon Photos e Prime Gaming.

Sarà presente anche un’area sull'”Esperienza d’acquisto Amazon e spedizioni veloci” con funzionalità innovative come Chiedi a un amico, Rufus e Amazon Lens, e un’area dedicata a “La spesa su Amazon.it” con Amazon Fresh e Cortilia.

Non mancheranno spazi per “La casa sicura con Ring”, “Sport in riva al mare” con tornei e SUP challenge, “Le eccellenze del Made in Italy” che valorizza le PMI italiane, e “L’angolo Amazon Fashion”.

Sarà possibile divertirsi con “Il divertimento di Plinko con Amazon Music” e scoprire “Prime per gli studenti e per i giovani dai 18 ai 22 anni” con offerte dedicate. Infine, un “Prime Photo Booth #SentitiSpeciale” permetterà di scattare foto memorabili.