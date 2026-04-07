Dimentica ChatGPT “usa e getta”: l'idea di Karpathy per LLM con memoria permanente

Un documento tecnico condiviso da Andrej Karpathy, uno dei ricercatori più influenti nel campo dell’Intelligenza Artificiale, offre uno sguardo diretto su come utilizzare in modo efficace i modelli linguistici moderni.

Non si tratta di una guida teorica, ma di una raccolta di pratiche operative che riflettono l’esperienza concreta nello sviluppo e nell’uso quotidiano di sistemi basati su AI generativa. Il valore del testo sta nella sua semplicità apparente: dietro suggerimenti sintetici emergono principi fondamentali per ottenere risultati affidabili e riproducibili.

Uno dei concetti centrali è l’idea del prompting come vera e propria interfaccia di programmazione. Interagire con un modello linguistico equivale, in molti casi, a scrivere codice: la qualità dell’output dipende direttamente dalla precisione delle istruzioni.

Karpathy evidenzia come sia utile strutturare le richieste in modo esplicito, includendo esempi, vincoli e formato atteso. Questo approccio riduce l’ambiguità e guida il modello verso risposte più coerenti.

L’importanza del prompting nel contesto dell’AI

I modelli linguistici operano sulla base del contesto fornito. Una richiesta generica produce risultati generici; al contrario, un prompt dettagliato migliora significativamente la qualità dell’output. Inserire dati, esempi e obiettivi chiari consente al modello di costruire risposte più accurate.

Un elemento chiave è la gestione della lunghezza del contesto, legata alla context window. Superare questo limite comporta la perdita di informazioni rilevanti, con effetti diretti sulla coerenza delle risposte.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda l’iterazione. Karpathy sottolinea che raramente il primo prompt produce il risultato desiderato. È necessario un processo di affinamento continuo, in cui l’utente modifica e migliora le istruzioni in base agli output ottenuti. Questo ciclo ricorda il debugging nel software tradizionale: si analizza il risultato, si identificano le deviazioni e si corregge il prompt per avvicinarsi all’obiettivo.

L’inclusione di esempi concreti nel prompt rappresenta una tecnica efficace, spesso definita few-shot learning. Fornire al modello uno o più esempi di input e output desiderati aiuta a stabilire uno schema che può essere replicato. Anche la definizione di un formato preciso, come JSON o tabelle, contribuisce a rendere le risposte più prevedibili e facilmente utilizzabili in contesti applicativi.

Limiti intrinseci dei modelli linguistici

Il documento non ignora i limiti della tecnologia. I modelli possono generare risposte plausibili ma errate, un fenomeno noto come allucinazioni. Questo comportamento deriva dalla natura probabilistica del sistema, che privilegia la coerenza linguistica rispetto alla veridicità.

Per mitigare questi problemi, è consigliabile verificare sempre le informazioni critiche e, quando possibile, richiedere al modello di esplicitare il ragionamento o le fonti.