Discord: restyling totale per l'app mobile migliora funzioni social

Nella giornata di ieri Discord ha rilasciato un aggiornamento per la versione mobile dell’app, apportando diversi cambiamenti sostanziali.

L’update in questione, a quanto pare, è basato su diversi feedback e richieste degli utenti e presenta una direzione chiara: Discord sarà sempre più improntata sull’aspetto social.

A livello pratico, i vecchi pulsanti di navigazione di Discord sono stati sostituiti con una nuova serie di schede che indirizzano gli utenti mobile verso le sezioni Server, Messaggi, Notifiche e al proprio profilo. Il design si sviluppa più in orizzontale rispetto al passato, pur mantenendo i server organizzati attraverso una colonna verticale a sinistra. Ai messaggi è stata assegnata un’apposita sezione, capace di raccogliere DM e DM di gruppo in un solo posto, con una gestione più comoda per quanto riguarda le comunicazioni degli utenti.

Selezionando un canale o su un thread ora vengono visualizzate le informazioni in modo più chiaro, con il raggruppamento di file media, link e membri partecipanti. Il tutto con un design più pulito e che offre spazi maggiori.

Rinnovamento design Discord: dalla barra di ricerca universale alla nuova modalità notturna

Gli sviluppatori hanno voluto mantenere un layout classico, per visualizzare più server contemporaneamente, andando incontro alle esigenze di buona parte dell’utenza che interagisce con più di essi. Risulta interessante anche l’area di stato, posizionata in alto sul display: qui è possibile vedere cosa stanno facendo gli amici in tempo reale.

Ad aver ottenuto un profondo restyling è stata anche la ricerca interna di Discord. Ora questa offre risultati per quanto concerne messaggi, allegati e file vari, il tutto attraverso una barra di ricerca universale. Complessivamente, la condivisione di immagini e video è stata migliorata, supportando anche file di dimensioni maggiori. Anche le chiamate video e vocali possono godere di una nuova interfaccia, ancora più adatta al contesto mobile.

Dulcis in fundo, Discord può finalmente vantare una modalità notturna degna di tale nome, attraverso l’introduzione del tema Midnight. A grandi linee, le nuove introduzioni di Discord sembrano ispirarsi ad altre app di messaggistica, con il focus puntato verso l’ottimizzazione dell’esperienza mobile.

Nonostante tutte queste introduzioni siano più che apprezzabili, è bene sempre ricordare come Discord sia anche un’app relativamente con molti lati oscuri e come sia molto delicata sotto il punto di vista della cybersecurity.