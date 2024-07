Disney+: a settembre addio alla condivisione password e agli AD Blocker

Cambia ancora la politica di Disney+. Il colosso dello streaming ha deciso che da settembre cambierà le sue linee guida in base alla condivisione della password dei piani di abbonamento esistenti. Non sarà più possibile avere un solo abbonamento alla piattaforma condiviso tra più persone residenti in abitazioni diverse.

Cambia anche la politica relativa alle pubblicità: tutti i software utilizzati per bloccarle, renderanno impossibile la riproduzione dei contenuti di Disney+.

Disney+ come Netflix: niente più abbonamenti condivisi al di fuori del nucleo familiare

Disney+ consente ugualmente la condivisione dell’abbonamento, ma solo all’interno del nucleo familiare, esattamente come Netflix. Qualora si dovesse fornire la password ad un utente in un’altra abitazione, l’applicazione andrà in blocco.

Per quanto riguarda invece le pubblicità, Disney+ non consentirà più l’utilizzo nei browser web dove viene utilizzata la piattaforma dei cosiddetti AD Blocker. Ciò significa che non potranno essere utilizzati dei software di terze parti utili per bloccare le pubblicità che servono all’azienda per monetizzare e sostenersi.

Questo è quanto descritto da Disney+ in merito alle limitazioni riguardanti i sistemi di blocco delle pubblicità:

“1.1.(e). Piani di Abbonamento e pubblicità. Disney+ può offrire diverse opzioni o piani di abbonamento (ciascuno “Piano di Abbonamento”). I Piani di Abbonamento possono includere la pubblicità che interromperà serie, film e gli altri Contenuti (gli annunci pubblicitari vengono mostrati durante la riproduzione dei Contenuti). Se l’Utente ha sottoscritto un Piano di Abbonamento di questo tipo o è autorizzato dalle presenti Condizioni Generali di Abbonamento a usufruirne (anche in qualità di Utente extra), non può utilizzare un sistema di blocco della pubblicità (c.d. ad blocker) o adottare misure per impedire la visualizzazione della pubblicità. Se l’Utente utilizza un sistema di blocco della pubblicità o ha adottato misure per impedire la visualizzazione della pubblicità, accetta che previo ragionevole preavviso possiamo: (i) sospendere o cessare il suo abbonamento/diritto a usufruirne e/o (ii) spostarlo al Piano di Abbonamento equivalente più vicino che offre caratteristiche o funzionalità più simili (nel qual caso si applica all’Abbonato la Sezione 3.3 della Terza Parte) e/o (iii) bloccare la visualizzazione dei Contenuti fino al momento in cui l’Utente non adotta misure che consentano la visualizzazione della pubblicità“.