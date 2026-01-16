Disney+: c'è una nuova offerta da 4,99€ al mese per 3 mesi

La nuova offerta per accedere all'intero catalogo Disney+ a un prezzo ridotto.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 16 gen 2026
Disney+ ha deciso di iniziare il 2026 con una interessante nuova offerta che ti permetterà di risparmiare sul prezzo dell’abbonamento. Fino al 28 gennaio, infatti, potrai abbonarti a partire da 4,99 euro al mese per 3 mesi: un risparmio che ti darà modo di accedere all’intero catalogo della piattaforma ed è valido solo per nuovi abbonati o per precedenti abbonamenti rinnovati.

E probabilmente non esiste momento migliore per riattivare il tuo abbonamento o farlo la prima volta, perché a un prezzo scontato potrai scoprire le imperdibili ultime uscite come Tron Ares o la nuova stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, per non parlare de I Fantastici 4, Tell Me Lies e di tutto quello che è di fatto il catalogo della piattaforma tra produzioni Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e molte altre ancora.

Lo sconto è attivo su tutti i piani di abbonamento. Quindi, lo Standard con Pubblicità ti costerà soltanto 4,99 euro al mese; lo Standard senza Pubblicità è in offerta a 7,99 euro al mese e infine il Premium, l’unico con 4K e Dolby Atmos e 4 riproduzioni simultanee, può essere tuo a 10,99 euro al mese per 3 mesi.

L’offerta come detto termina il 28 gennaio: approfittane subito.

