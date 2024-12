Disney+ in offerta a 3,49€ al mese: come attivarlo subito

Gli utenti che si sono appassionati negli ultimi mesi a Disney+, possono ora beneficiare di una nuova promo. Secondo quanto riportato infatti l’azienda ha lanciato una promozione speciale. Questa ovviamente non durerà per sempre ed è per tale motivo che va presa al volo.

Gli utenti potrebbero esserne molto contenti, soprattutto durante il periodo natalizio. L’offerta in questione permette di continuare a usufruire del piano Standard con pubblicità a un costo ridotto di 3,49€ al mese per tre mesi.

Disney+ a 3,49€ al mese per tre mesi: chi può usufruirne

La nuova opportunità che la piattaforma Disney ha lanciato, è riservata strettamente a coloro che avevano attivato la promozione da 1,99 € al mese, quella valida fino al 27 settembre 2024. Chiaramente si tratta di un aumento rispetto alla soluzione precedente, ma pur sempre di un gran risparmio prendendo in considerazione il costo di base di 5,49€ al mese.

Caratteristiche del piano Standard con pubblicità di Disney+

Il piano in offerta include tutti i contenuti di Disney+ come nel caso del piano Premium. Ciò che cambia sta nella qualità video e anche in altre piccole limitazioni, come quelle indicate qui:

Qualità video in Full HD ;

; Visione simultanea su due dispositivi ;

; Spot pubblicitari durante la riproduzione dei contenuti.

È importante notare che con questo abbonamento non è possibile scaricare i contenuti per la visione offline, una limitazione per chi viaggia spesso.

Come attivare la promozione Disney+ a 3,49€ al mese

Attivare l’offerta è semplice, basta solo seguire alcuni passaggi ben precisi:

Accedi al tuo account Disney+; Vai nella sezione dedicata alla gestione dell’abbonamento; Seleziona l’opzione per disdire l’abbonamento attuale; Durante il processo, potrebbe comparire la nuova offerta promozionale.

Il consiglio è quello di attendere, qualora ci si trovasse ancora nell’offerta da 1,99 € al mese, i giorni finali della mensilità pagata. In questo modo si potrà rinnovare l’abbonamento usufruendo di un altro mese intero senza perdere giorni utili.