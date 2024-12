Disney+: risparmia 2 mesi con i piani annuali Standard o Premium

Se per le festività di fine anno stai valutando il catalogo del servizio streaming Disney+, uno dei migliori sia in termini di qualità che di numero di proposte, ti segnaliamo la possibilità di risparmiare due mesi di abbonamento scegliendo il piano annuale Standard (99,90 euro) o Premium (139,90 euro). Il risparmio lo si ha rispetto ai piani di abbonamento mensile (9,99 euro e 13,99 euro al mese). In alternativa, si può scegliere il piano Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese (non è previsto in questo caso un piano annuale).

I piani del servizio streaming Disney+

La piattaforma Disney+ prevede tre piani: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Tutti e tre i piani danno accesso all’intero catalogo del servizio, a cambiare è l’esperienza offerto da ciascuno di loro. Per quanto riguarda i contenuti presenti, ricordiamo che vi sono le serie, i film e i documentari dei seguenti brand: Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, Star.

Il piano Standard con pubblicità costa 5,99 euro al mese e offre una qualità video fino a 1080p (Full HD) con due visioni in contemporanea. Rispetto agli altri due piani, sia le serie che i film contengono pubblicità.

C’è poi il piano Standard, che oltre al piano mensile da 9,99 euro offre il piano annuale al prezzo di 99,90 euro. A differenza del piano Standard con pubblicità, gli spot pubblicitari spariscono dall’intero catalogo e in più c’è l’opzione Download che permette di scaricare un contenuto per poi vederlo offline.

L’offerta di completa con il piano Premium, disponibile a 139,90 euro l’anno o 13,99 euro al mese. Propone l’esperienza completa di Disney+, con qualità video fino al 4K Ultra HD e HDR, supporto al Dolby Atmos e 4 visioni in contemporanea.