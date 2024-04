L’integrazione di Hulu in Disney+ ha portato ad un ampliamento dell’offerta della piattaforma di streaming. E anche ad un rinnovato logo (nei colori) del servizio della Casa di Topolino. Per gli abbonati potrebbero però essere in arrivo altre novità, come i canali tematici attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Su Disney+ potrebbero arrivare i canali dedicati a Marvel, Star Wars e non solo: perché questa novità?

In base a quanto si legge nel recente report di The Information, Disney+ potrebbe a breve accogliere due canali incentrati unicamente sui contenuti a tema Marvel e Star Wars rispettivamente. I canali, che dovrebbero funzionare in modo simile a quelli disponibili su piattaforme come Pluto, dovrebbero risolvere un “problema” che riguarda molti degli abbonati: l’indecisione al momento della scelta del contenuto da guardare.

Si dovrebbe partire con Marvel e Star Wars, due franchise di riferimento per The Walt Disney Company, per poi lanciare nuovi channel con i classici d’animazione Disney e i film targati Pixar. Ci saranno annunci pubblicitari durante la visione? Probabilmente sì, proprio come sulla TV tradizionale. E sarà richiesto anche un abbonamento: in Italia quello più economico costa 5,99€ e prevede gli spot pubblicitari.

The Walt Disney Company non ha fornito dettagli ufficiali in merito e, ovviamente, non ha commentato l’indiscrezione lanciata dal The Information. Il motivo dietro questa strategia comunque non è difficile da intuire: l’azienda ha l’obiettivo di tenere incollati gli spettatori alla sua piattaforma di streaming, soprattutto ora che può contare su un catalogo più vasto.

E sarebbe anche un modo per cavalcare l’onda del successo della TV in streaming supportata dalla pubblicità (FAST). Secondo un’indagine di Bloomberg relativa al mercato statunitense, infatti, gli utenti trascorrono più tempo a guardare Tubi (una piattaforma di streaming di proprietà di Fox Corporation non disponibile in Italia) rispetto a Peacock, Max e Paramount+.

Facendo un confronto con un altro gigante dello streaming, anche Amazon Prime Video include una proposta FAST (Freevee). Tuttavia, a differenza della vociferata soluzione firmata Disney, Freevee è un servizio completamente gratuito ed è aperto anche agli utenti che non hanno un abbonamento attivo.