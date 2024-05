Disponibile il nuovo assistente IA di Adobe Acrobat

Adobe ha presentato un nuovo strumento IA specifico per le aziende, con il vicepresidente dell’azienda Abhigyan Modi che ha spiegato come questo “Ridefinirà la produttività” in tale contesto.

Stiamo parlando di Acrobat AI Assistant, un assistente capace di ridurre drasticamente il tempo impiegato per cercare informazioni, permettendo dai dipendenti delle aziende di ridurre drasticamente i tempi per la creazione di contenuti.

Lo stesso Modi ha descritto tale strumento come dotato di un’interfaccia conversazionale basata sull’IA, capace non solo di interagire con PDF ma anche con altri tipi di documenti, come le estensioni solitamente collegate a Word e PowerPoint. Il sistema di IA adottato da Adobe, inoltre, permetterà di creare citazioni con tanto di verifica delle fonti: una risorsa utile per aumentare credibilità e trasparenza dei contenuti generati.

Acrobat AI Assistant è uno strumento ideale per i vari contesti aziendali

Dopo i primi test, Acrobat AI Assistant ha portato a risultati più che positivi e con potenziali aree di utilizzo che spaziano dai team di vendita alla gestione delle risorse umane, fino alle sezioni di ricerca e sviluppo.

Adobe ha dimostrato di non voler tralasciare l’aspetto della privacy, essenziale quando si parla di applicazione pratica dell’IA. Secondo l’azienda infatti, il contenuto dei documenti non verrà in alcun modo utilizzato per addestrare Acrobat AI Assistant.

Lo strumento è già disponibile per le app desktop, Web e mobile di Reader e Acrobat. Al momento, Acrobat AI Assistant è disponibile solo in lingua inglese, anche se il produttore ha già annunciato che presto saranno disponibili altre lingue.

Questa implementazione è solo una delle ultime novità che hanno interessato negli ultimi mesi l’ecosistema Adobe. Per esempio, all’inizio del 2023 Microsoft Edge e l’azienda hanno stretto un accordo per la lettura del PDF all’interno di tale browser.