Diversi cantanti di successo scompaiono da YouTube: cosa sta succedendo?

Negli ultimi giorni, su YouTube e YouTube Music, molti utenti hanno notato un fenomeno alquanto inquietante: alcuni dei contenuti relativi a cantanti di successo non sono più disponibili.

Al tentativo di riproduzione, i filmati in questione propongono un messaggio di errore che cita l’impossibilità di riprodurre il video nel territorio dell’utente. A rendere tutto molto strano è il fatto che, nonostante ciò, le ricerche e i feed continuano a essere proposti.

Il problema, a quanto are, è collegato a una controversia per quanto riguarda le licenze della Society of European Stage Authors and Composers (SESAC). A spiegare nello specifico quanto avvenuto è stato lo stesso team di YouTube che, attraverso l’account ufficiale di X, ha spiegato come il contratto di licenza con SESAC è scaduto e non è ancora stato trovato un accordo tra le due parti.

YouTube e SESAC: accordo probabile, ma non vi sono certezze sulle tempistiche

Come spiegato al sito 9to5Google, le trattative restano comunque attive e, proprio per questo motivo, i video che riguardano gli artisti connessi alla SESAC sono temporaneamente non disponibili. Il tutto, lasciando intendere come presto i contenuti potrebbero tornare a disposizione degli utenti di YouTube.

L’ente in questione viene considerato di grande importanza nel panorama musicale, in quanto rappresenta svariati cantautori ed editori, assicurando la protezione dei loro diritti. In poche parole, affinché YouTube e altre piattaforme possano riprodurre i contenuti musicali inclusi nella SESAC è necessario che vengano trovati accordi adeguati. Nonostante una soluzione in tal senso sia più che probabile, al momento non è dato sapere quanto gli utenti dovranno attendere per ottenere nuovamente i contenuti bloccati.

Ma quali sono gli artisti riconducibili a questa organizzazione? Tra i nomi di spicco figurano Adele, Ariana Grande, Nirvana, R.E.M e tanti altri. Nel complesso, si parla di un catalogo di oltre 1,5 milioni di canzoni.