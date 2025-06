DNS4EU, il nuovo DNS europeo è ormai pronto: cosa cambia per tutti noi

Con un post sui suoi social il progetto DNS4EU ha comunicato di aver iniziato la fase di test presso i suoi stakeholder e che il lancio pubblico del servizio è previsto per la prossima settimana. DNS4EU rappresenta un importante passo avanti verso la tutela della sicurezza digitale e della sovranità europea sui dati.

Che cos’è DNS4EU

Lanciato ufficialmente nel 2023, DNS4EU è un’alternativa europea ai popolari risolutori DNS americani, quali Google e Cloudflare. La Commissione Europea, in collaborazione con l’ENISA (Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza informatica), ha cofinanziato il progetto con l’obiettivo di ridurre la dipendenza tecnologica dell’Europa da fornitori esteri.

Una delle caratteristiche principali di DNS4EU è la piena conformità al GDPR, garantendo che i dati degli utenti restino all’interno dei confini europei. Questa piattaforma non si limita a fornire servizi di risoluzione DNS, ma integra anche un sistema di intelligence sulle minacce informatiche regionali.

Grazie alla collaborazione con i CERT nazionali, DNS4EU è in grado di bloccare rapidamente eventuali minacce identificate in un Paese membro, estendendo la protezione a tutta l’Unione Europea.

L’offerta di DNS4EU si articola su più livelli per rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Per i privati, è disponibile un servizio gratuito che include funzionalità di base come il filtraggio di contenuti inappropriati e il blocco della pubblicità. Per gli enti governativi e gli operatori di telecomunicazioni, invece, sono previste soluzioni avanzate, progettate per soddisfare requisiti di sicurezza più stringenti.

DNS4EU è una forma di censura?

Nonostante alcune preoccupazioni sollevate in merito alla possibilità di censura, la Commissione Europea ha chiarito che DNS4EU non consente alcun controllo sui contenuti da parte delle istituzioni europee. Inoltre, l’utilizzo del servizio è completamente facoltativo, rafforzando così il suo ruolo di strumento per migliorare la protezione dei dati e la sicurezza online senza comprometterne la libertà.

DNS4EU, secondo la UE, serve a promuovere una maggiore consapevolezza sulla gestione dei dati personali e a incoraggiare gli utenti a scegliere soluzioni che rispettino la loro privacy. Per facilitare l’adozione del servizio, il sito ufficiale offre guide dettagliate per la configurazione su diversi dispositivi, sistemi operativi e browser.

Con DNS4EU, insomma, l’Europa mira a consolidare la propria indipendenza tecnologica e a diventare un punto di riferimento globale per la sicurezza digitale.