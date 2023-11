Dogecoin ha trovato una rivale? La nuova meme coin promette

Le criptovalute hanno un ritmo frenetico!

Anche i progetti più affermati, come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), stanno perdendo quote di mercato a favore dei protocolli emergenti. In questo senso, Dogecoin (DOGE) non è rimasto indietro. Sebbene abbia un valore di mercato di miliardi, la prima meme coin deve affrontare la dura concorrenza dei nuovi progetti.

Nel 2023, NuggetRush (RUSH) sta crescendo a un ritmo più veloce di DOGE, a giudicare dalla sua performance nelle ultime settimane. Nella prevendita in corso di NUGX, i sostenitori di NuggetRush sono fiduciosi che il loro token ERC-20 abbia più lati positivi per sfidare e possibilmente superare Dogecoin nei prossimi giorni.

Questo articolo esamina entrambi i progetti e valuta se DOGE potrebbe sottoperformare i mercati emergenti a bassa capitalizzazione lanciati su Ethereum alla fine del 2023 e fino al 2024, data in cui si prevede che il mercato dovrebbe riprendersi dopo due anni di minimi negativi.

Che cos’è NuggetRush?

NuggetRush sta cambiando il funzionamento sul mercato delle meme coin. Fin dai primi giorni del settore, che nel frattempo è cresciuto fino a raggiungere un valore sul mercato di miliardi di dollari, le meme coin erano considerate “scherzi” e non avevano alcuna utilità.

I possessori erano per lo più degen, disposti a rischiare il capitale per trasformare le loro piccole somme in fortune. Nel corso degli anni, compresi i primi sostenitori di DOGE, le meme coin di successo che hanno guadagnato terreno hanno premiato gli stessi degen. Nonostante ciò, questo modello non era sostenibile.

NuggetRush mira a cambiare questa narrazione lanciando una meme coin in NUGX, ma legando l’utilità a un gioco play-to-earn (P2E) e ad altre attività che generano entrate sulla chain come lo staking di token non fungibili (NFT) e un modello deflazionistico.

Il gioco NuggetRush P2E ruota attorno all’estrazione di minerali e le squadre abbastanza fortunate da estrarre asset preziosi rappresentati da NFT ricevono ricompense che vanno a sostenere i minatori artigianali del mondo reale nei paesi sottosviluppati.

Questi NFT possono essere scambiati sul marketplace interno della piattaforma – simile a OpenSea – ma con NUGX che funge da mezzo di scambio. Gli utenti di NuggetRush possono anche creare avatar personalizzati come NFT e quotarli sul marketplace P2P interno.

NuggetRush non applica alcuna tassa di vendita o di acquisto all’interno di questo ecosistema, il che significa che i commercianti non devono pagare importi aggiuntivi. I giocatori possono anche ricevere rari NFT, i RUSHGEM, che possono essere scambiati con oro fisico e consegnati a domicilio.

Al di là del gioco, il modello deflazionistico incorporato da NuggetRush ridurrà gradualmente l’offerta in circolazione, sostenendo eventualmente i prezzi, soprattutto una volta che NUGX sarà lanciato e quotato sui principali exchange di criptovalute.

Nella prevendita in corso, NuggetRush ha raccolto oltre 600.000 $ da più di 50 milioni di NUGX venduti. Attualmente, ogni NUGX viene scambiato a 0,012 USDT, ma salirà a 0,02 USDT entro la fine dell’evento di crowdfunding.

Sfidare Dogecoin

Come accennato in precedenza, Dogecoin rimane un riferimento per le meme coin, soprattutto a seguito della sua capitalizzazione di mercato, che attualmente si attesta a oltre 10,81 miliardi di dollari al momento della stesura il 23 novembre 2023.

DOGE ha registrato una tendenza al rialzo, aumentando di pari passo con la ripresa sul mercato più ampio. La forte espansione di Bitcoin (BTC) ha favorito gli altcoin, tra cui DOGE.

Nonostante ciò, il rialzo di DOGE potrebbe essere dovuto alla notizia dell’approvazione da parte di Astrobotic di una richiesta da parte della community di Dogecoin per l’invio di un Dogecoin fisico sulla luna tramite un Moonbox DHL. Il lander lunare Peregrine lo spedirà nel dicembre 2023.

In vista di questo evento, DOGE e le meme coin, tra cui NUGX, potrebbero salire. Nonostante ciò, è ancora da vedere come reagiranno i prezzi di DOGE dopo che l’entusiasmo generale della community Dogecoin si sarà affievolita nelle prime settimane di gennaio 2024.

Conclusione

Le criptovalute sono volatili, ma questo fenomeno è ancora più amplificato dalle meme coin. Sebbene detenga una quota di mercato multimiliardaria, Dogecoin è sotto pressione e continua a cedere quote di mercato alle meme coin emergenti che offrono maggiore utilità. Nella prevendita in corso, NuggetRush ha raccolto oltre 600.000 $, in anticipo rispetto ai piani di Astrobotic di far atterrare il primo DOGE fisico sulla luna.

