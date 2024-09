Dopo l'arresto del CEO Telegram inizia a moderare le chat private

Dopo il recente arresto del CEO e fondatore Pavel Durov, Telegram sembra fare un passo indietro intervenendo con una forma di moderazione nelle chat private.

La piattaforma ha infatti rimosso dalla sua pagina FAQ una parte di testo in cui si affermava che le chat tra utenti non erano protette da qualunque tipo di occhio indiscreto. Nelle stesse ore in cui la pagina FAQ sembra essere stata modificata, per la prima volta dopo l’arresto, lo stesso Durov si è soffermato su quanto accaduto attraverso un post su X.

I’m still trying to understand what happened in France. But we hear the concerns. I made it my personal goal to prevent abusers of Telegram’s platform from interfering with the future of our 950+ million users.

My full post below. https://t.co/cDvRSodjst

— Pavel Durov (@durov) September 5, 2024