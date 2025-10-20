DOSBox Pure Unleashed ti riporta negli anni ’90: rivivi i giochi MS-DOS come mai prima

Chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90, almeno dal punto di vista informatico, ricorda bene il fascino dei computer IBM compatibili e dei primi PC: il suono metallico dei floppy disk, il prompt C:\> che apriva le porte a nuovi mondi e i giochi DOS che occupavano ogni ora libera con sfide, puzzle e strategie. Titoli come Doom, Syndicate, Commander Keen, The Secret of Monkey Island e Prince of Persia non erano solo giochi: erano esperienze memorabili, plasmate dalle limitazioni hardware e dalla creatività degli sviluppatori. Oggi, quelle esperienze non devono più rimanere confinate nei ricordi. Con DOSBox Pure Unleashed è possibile far rivivere i giochi DOS in un ambiente moderno.

DOSBox Pure Unleashed non è solo un emulatore: è una macchina del tempo digitale che permette di riscoprire ogni pixel, ogni nota MIDI, ogni effetto sonoro come se il PC degli anni ’90 fosse tornato tra le nostre mani, ma con la comodità e la potenza dei computer odierni.

Un’interfaccia più intuitiva e accesso immediato ai giochi

DOSBox Pure Unleashed si distingue per la sua interfaccia utente integrata, studiata per rendere immediata la configurazione dei giochi e del sistema emulato. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Avvio diretto dei giochi dai file ZIP, senza bisogno di installare un sistema operativo.

Supporto sperimentale per Windows 9X, aprendo possibilità per l’emulazione di titoli che richiedono ambienti DOS/Windows 95-98.

Emulazione grafica Voodoo fino a risoluzioni 4K/UHD.

Compatibilità con MIDI synths e SoundFonts, incluse le opzioni MT-32.

L’obiettivo è quello di garantire massima semplicità d’uso, riducendo al minimo la necessità di configurazioni manuali pur mantenendo una ricca dote di parametri avanzati accessibili agli utenti esperti.

L’autore ha reso disponibili tutte le risorse su GitHub con licenza GNU GPL v2 o successiva, e mantiene attiva una comunità su Discord dove vengono condivisi consigli, suggerimenti e supporto tecnico. La dimensione compatta del download (circa 1,5 MB) e la disponibilità del codice sorgente favoriscono l’adozione rapida e la sperimentazione da parte della comunità. Inoltre, DOSBox Pure Unleashed è un’applicazione cross-platform, compatibile con Windows, Linux e macOS.

Flusso di lavoro e modalità di caricamento dei contenuti

Il caricamento dei giochi in DOSBox Pure Unleashed è pensato per essere immediato e flessibile (qui una dimostrazione pratica). DOSBox Pure può aprire direttamente file ZIP e .DOSZ (ZIP rinominati), immagini CD (ISO/CUE), immagini floppy/hard disk (IMG/IMA/VHD/JRC/TC) e file eseguibili DOS (.EXE/.BAT/.COM).

Dopo l’avvio è possibile usare il menu “Load Content” per navigare verso il file desiderato; in alternativa il drag & drop funziona sia sulla finestra del programma che sull’icona del programma stessa, prima dell’esecuzione.

Se il contenuto contiene immagini di dischi (CD o floppy) queste vengono rilevate automaticamente e montate; il sistema monterà per impostazione la prima immagine trovata come A: o D:, e offre la possibilità di effettuare dischi swap dal menu di avvio. Per collezioni complesse è possibile utilizzare file .m3u8 per pre-impostare una sequenza di immagini da caricare in ordine.

Input, mapping e modalità di mouse/joystick

DOSBox Pure Unleashed implementa meccaniche avanzate di mapping. All’apertura di un gioco il core tenta di riconoscerne il titolo e applicare una mappatura controller automatica; la mappatura applicata è visibile sotto Controller Port 1 nel Controller Mapper.

Se la mappatura non fosse soddisfacente, il Gamepad Mapper consente di rimappare istantaneamente fino a quattro azioni per pulsante, collegabili a tastiera, mouse o joystick. Il mapper salva la configurazione nel file C:\PADMAP.DBP all’interno del file di salvataggio o insieme al programma se eseguito senza usare un archivio ZIP.

Per quanto riguarda il mouse, sono previste tre modalità principali: movimento virtuale, controllo diretto (non compatibile con tutti i giochi) e modalità touchpad per touch screen.

Alcune funzioni di sistema sono legate a hotkey che si attivano per impostazione predefinita tenendo premuto il tasto CTRL . Tra le scorciatoie utili: F1 pausa/riprende, F2 attiva slow motion, F3 fast forward, F5 quick save, F9 quick load, F7 commuta fullscreen/windowed, F11 blocca il mouse nella finestra, F12 apre/chiude il menu su schermo.

Dove trovare i giochi per DOSBox Pure Unleashed

I giochi per DOSBox non sono forniti con l’emulatore: bisogna procurarli separatamente e ci sono diversi modi legittimi per farlo.

Molti dei vecchi giochi DOS non sono più commercializzati e possono essere individuati online come “abandonware” (software non più supportati dagli sviluppatori). DOSGames.com, ad esempio, è un sito che offre una notevole collezione di giochi DOS scaricabili, spesso in formato ZIP o EXE.

Anche su Internet Archive, nella sezione MS-DOS Games, si possono trovare tanti grandi classici, spesso in formato ZIP o ISO. Perfetti per l’uso con DOSBox.

In ogni caso, prima di eseguire qualunque cosa in locale, effettuate almeno una scansione con VirusTotal.