Dove acquistare Office 2024 Professional Plus e risparmiare senza rischi

Acquistare Office 2024 Professional Plus: prezzo e data di uscita

Microsoft ha reso disponibile la suite Office 2024 a partire dal 1° ottobre di quest’anno. Sullo store ufficiale, è possibile acquistare Office 2024 Home a partire da 149€, mentre il prezzo aumenta per Office 2024 Home & Business, salendo a 299€.

Poi ci sono le versioni Standard, Professional e, appunto, Office 2024 Professional Plus, ma al momento non figurano sul Microsoft Store, sebbene diversi store di terze parti li propongano già da tempo. In questi casi il prezzo aumenta fino a quasi 600€, a seconda dell’edizione scelta.

Come acquistare un Product Key Office 2024 Pro Plus

Licenza Office 2024 Pro Plus: le app incluse

Acquistando una licenza Office 2024 Professional Plus otterrete la versione più completa della nuova suite di produttività Microsoft, contenente le seguenti app:

Word 2024 : consente di creare documenti professionali con strumenti avanzati di editing e formattazione.

: consente di creare documenti professionali con strumenti avanzati di editing e formattazione. Excel 2024 : permette di gestire e analizzare dati attraverso fogli di calcolo potenti, con funzionalità avanzate per grafici e calcoli.

: permette di gestire e analizzare dati attraverso fogli di calcolo potenti, con funzionalità avanzate per grafici e calcoli. PowerPoint 2024 : facilita la progettazione di presentazioni d’impatto grazie a strumenti di design intuitivi e animazioni personalizzabili.

: facilita la progettazione di presentazioni d’impatto grazie a strumenti di design intuitivi e animazioni personalizzabili. Outlook 2024 : offre la possibilità di organizzare email, calendari e contatti in un’unica piattaforma efficiente.

: offre la possibilità di organizzare email, calendari e contatti in un’unica piattaforma efficiente. Access 2024 : consente di sviluppare e gestire database per progetti complessi e analisi personalizzate (disponibile solo per PC).

: consente di sviluppare e gestire database per progetti complessi e analisi personalizzate (disponibile solo per PC). OneNote 2024: permette di organizzare idee, appunti e progetti in un unico spazio digitale, sincronizzabile e facile da usare, perfetto per studenti e professionisti!

Product Key Office 2024 per PC e Mac: versioni disponibili

Office 2024 è disponibile sia per PC che per Mac, in tutte le versioni.

Requisiti di Microsoft Office 2024 Pro Plus

Microsoft Office 2024 Professional Plus introduce alcune novità anche sul fronte dei requisiti tecnici, adattandosi alle necessità di un software sempre più avanzato. Rispetto alle versioni precedenti, Office 2024 richiede almeno Windows 10 o versioni successive come Windows 11 per poter sfruttare appieno le nuove funzionalità e miglioramenti delle applicazioni.

La compatibilità con i processori è stata ottimizzata per garantire un’esperienza fluida anche con carichi di lavoro complessi, grazie al supporto per CPU moderne a 64 bit. Nonostante l’evoluzione tecnologica, l’installazione e l’utilizzo restano accessibili, con una richiesta minima di 4 GB di RAM e 10 GB di spazio su disco.

In confronto alle release precedenti, Office 2024 enfatizza ulteriormente la velocità operativa e la gestione ottimizzata delle risorse, soprattutto con documenti e progetti di grandi dimensioni, offrendo un netto miglioramento nell’efficienza complessiva.

Scaricare e installare Office 2024 Professional Plus

La procedura necessaria per scaricare e installare Office 2024 Professional Plus dipende dal tipo di licenza acquistato. Fondamentalmente, ci sono due modi per effettuare il download di Office 2024 Professional Plus e avviare il setup, entrambi validi e legittimi.

Nel primo caso, sarà prima necessario associare il Product Key, ovvero il codice alfanumerico che agisce da chiave di attivazione e prova d’acquisto, a un account Microsoft valido. In questo caso, il download sarà sempre disponibile nell’area personale dell’utente. Dopo il download, basta fare doppio clic sull’installer e seguire le istruzioni per completare il setup di Office 2024.

L’altro metodo invece, è quello adottato per alcuni prodotti da ESDcodes: al momento dell’acquisto, l’azienda fornisce all’utente un link sicuro da cui scaricare il file di installazione. Una volta completato il setup, sarà sufficiente aprire una delle app come Word o Excel per completare la procedura di convalida della licenza.

Come attivare Office 2024 Pro Plus

Come abbiamo visto, l’attivazione di Office 2024 Pro Plus prevede due approcci differenti. Con il primo, occorre visitare setup.office.com, effettuare il login usando un account Microsoft esistente (o crearne uno gratis per l’occasione) e inserire il Product Key quando richiesto. In questo modo, la licenza sarà associata all’account tramite la chiave di attivazione.

Nel secondo caso, dopo aver installato Office 2024 Pro Plus seguendo il link di download, la prima volta che si avvia una delle app, verrà chiesto di inserire il Product Key per la convalida e l’attivazione del prodotto.

Meglio una licenza Office 2024 perpetua o abbonarsi a Microsoft 365?

Da tempo, Microsoft propone ai propri clienti una soluzione in abbonamento nota come Microsoft 365 (in precedenza Office 365), una versione della suite che richiama, in termini di funzionalità e sincronizzazione cloud, quanto offerto da Google con Workspace (ex Google Documenti).

I vantaggi sono principalmente la possibilità di elaborare i documenti da qualsiasi piattaforma, nonché collaborare contemporaneamente con altri autori. Inoltre, si ha la certezza di lavorare sempre con la versione più aggiornata del pacchetto, dato che l’azienda fornisce supporto continuativo al prodotto.

Lo svantaggio principale, però, è che il costo di un abbonamento a Microsoft 365, soprattutto valutando il medio e lungo periodo, supera di molto il prezzo una tantum necessario per l’acquisto di un Product Key di Office 2024.

Acquistare una licenza perpetua di Office 2024 significa, appunto, che una volta acquistato, il prodotto rimane associato all’account dell’utente, che potrà riscaricare e reinstallare il programma ogni volta che si presenta la necessità (ad esempio dopo una formattazione). Quindi, a un prezzo contenuto, è possibile lavorare offline e sincronizzare comunque in cloud i propri documenti.

La scelta dell’una o dell’altra soluzione dipende principalmente dalle esigenze e dal budget disponibile, ma in generale Microsoft 365 è più indicato per gli ambienti aziendali di maggiori dimensioni mentre Office 2024 nelle sue varie edizioni si rivolge maggiormente a privati, piccole imprese e professionisti che vogliono avere massima contezza delle spese a cui andranno incontro.

Office 2024 Pro Plus vs Office 2021 Professional Plus: come scegliere?

Anche in questo caso, il confronto tra Office 2024 Pro Plus e Office 2021 Professional Plus non può prescindere dalle specifiche esigenze degli utenti.

Mentre fare un upgrade da Office 2021 a Office 2024 potrebbe non avere troppo senso, dato che Office 2021 rimane validissimo ancora adesso, acquistare Office 2024 Pro Plus, magari provenendo da versioni meno recenti, potrebbe essere una scelta molto sensata per sfruttare al massimo le funzionalità più moderne del pacchetto.

Certo, è opportuno considerare i requisiti hardware, ma se si utilizza un sistema moderno con Windows 11, le nuove caratteristiche del Fluent Design di Microsoft implementate su Office 2024, insieme alle nuove feature che beneficiano dell’intelligenza artificiale, sono ragioni più che valide per considerare l’acquisto di Office 2024 Pro Plus.

Se, invece, aveste limiti di budget o utilizzaste un sistema non troppo aggiornato, Office 2021 rappresenta ancora oggi un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni.