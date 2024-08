Dove acquistare una Windows 10 Pro Key in offerta

Con una key di Windows 10 Pro, avrete la possibilità di attivare questa versione del popolare sistema operativo Microsoft e ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza fino alla data di fine supporto. In alternativa, potrete passare a Windows 11 Pro gratuitamente, come vi spiegheremo in questo articolo.

Perché acquistare una Windows 10 Pro Key

Acquistare una Windows 10 Pro Key è l’unico modo per poter utilizzare questo sistema operativo in modo legittimo e avere accesso agli update di sicurezza e al supporto Microsoft. Ancora oggi, ottenere una licenza di Win10 Professional è vantaggioso, poiché l’azienda di Redmond permette di effettuare l’upgrade alla versione successiva, senza la necessità di acquistare Windows 11.

Dove acquistare una product key Windows 10 Pro

La vostra risorsa migliore per acquistare una product key di Windows 10 è Mr Key Shop, un e-commerce che da oltre 18 anni opera nel mercato digitale.

Grazie alla politica di prezzi dell’azienda, potrete ottenere una licenza Windows 10 a prezzo scontato rispetto al listino ufficiale, un aspetto da non sottovalutare se consideriamo quanto costa Windows 10 sullo store Microsoft. Ogni acquisto è protetto dalla garanzia completa soddisfatti o rimborsati, mentre la consegna avviene in tempo reale via mail. Da segnalare anche l’ottimo supporto tecnico, disponibile gratuitamente e in lingua italiana. Sono proprio questi gli elementi che hanno portato Mr Key Shop a ottenere una media di Eccellente su Trustpilot.

Ma l’affidabilità dell’azienda è ulteriormente confermata dal certificato di qualità rilasciato da Trusted Shops, un ente che valuta gli e-commerce europei secondo rigidi standard qualitativi definiti in sede UE (protezione dati e privacy, gestione controversie ecc.). Grazie alla certificazione Trusted Shops, i clienti possono attivare una garanzia extra, con rimborso fino a 2.500 euro su ogni ordine effettuato su Mr Key Shop.

Il catalogo, ricco e variegato, consente, ad esempio, di acquistare una licenza Office 2021 a vita, un ottimo prodotto da affiancare a Windows 11, i migliori antivirus come Bitdefender e prodotti professionali come Autocad e Windows Server. Infatti qui potete anche acquistare una key di Windows 11 Pro a un prezzo vantaggioso.

Funzionalità e vantaggi della licenza Windows 10 Pro

Grazie all’acquisto di una licenza Windows 10 Pro, avrete accesso a un sistema operativo potente e versatile, capace di rispondere alle esigenze sia dei professionisti che degli utenti più esigenti.

Tra le funzionalità più rilevanti, Windows 10 Pro include BitLocker, uno strumento di crittografia avanzata che protegge i dati sensibili da accessi non autorizzati, garantendo la massima sicurezza. Inoltre, Hyper-V consente di creare e gestire macchine virtuali, offrendo la flessibilità necessaria per eseguire diverse versioni di sistemi operativi o software in ambienti isolati.

La funzione Remote Desktop è un altro punto di forza, permettendo di accedere al proprio PC da qualsiasi luogo, facilitando il lavoro remoto e la collaborazione a distanza. Non va dimenticata la gestione avanzata delle reti aziendali, che consente di integrare facilmente il proprio dispositivo in domini aziendali e di usufruire di policy di sicurezza personalizzate.

Un ulteriore vantaggio significativo di acquistare Windows 10 è la possibilità di effettuare l’upgrade gratuito a Windows 11, assicurando così accesso alle ultime novità e miglioramenti offerti da Microsoft, senza costi aggiuntivi. Inoltre, il costo della Key Windows 10 è più basso, quindi risparmierete sul costo.

Requisiti di sistema per Windows 10 Professional

Prima di installare Windows 10 Professional, verificate che il computer soddisfi alcuni requisiti di sistema fondamentali. Innanzitutto, è richiesto un processore con una velocità minima di 1 GHz, compatibile con architettura a 64 bit, per garantire prestazioni ottimali.

La memoria RAM deve essere almeno di 2 GB, ma per un’esperienza più fluida e reattiva, si consigliano almeno 4 GB. Lo spazio su disco rigido disponibile deve essere di almeno 20 GB per consentire l’installazione del sistema operativo e degli aggiornamenti successivi.

È fondamentale disporre di una scheda grafica compatibile con DirectX 9 o versione successiva, dotata di un driver WDDM 1.0. Infine, la risoluzione minima del display richiesta è di 800×600 pixel. Assicurarsi di avere una connessione Internet attiva durante l’installazione per scaricare eventuali aggiornamenti e attivare la licenza.

Download di Windows 10 Professional e installazione

Effettuare il download di Windows 10 Professional e l’installazione è un’operazione semplice e alla portata di tutti. Se avete acquistato Windows 10 da Mr Key Shop, trovate tutto quello che vi occorre nella mail di riepilogo dell’ordine. Insieme al product key e a un link di download ufficiale, l’azienda allega un set di istruzioni semplice ma completo, che potrete seguire per scaricare Windows 10 Professional gratis e in italiano in piena autonomia.

Va sottolineato che quando diciamo che potete scaricare Windows 10 gratis, ci riferiamo solo al download dei file, che può essere effettuato più volte dalla pagina di download ufficiale, senza costi aggiuntivi rispetto all’acquisto della licenza. Infatti, per attivare Windows e usarlo in modo legittimo, occorre una licenza regolarmente acquistata, poiché Windows è un prodotto commerciale.

Detto questo, la procedura è molto semplice. In breve, dovete visitare il sito web ufficiale di Microsoft e scaricare lo strumento Media Creation Tool oppure scaricare l’ISO di Windows 10 per realizzare un supporto d’installazione.

Una volta scaricato, è sufficiente eseguire il programma e scegliere l’opzione per creare un supporto d’installazione su una chiavetta USB. Successivamente, dovrete selezionare la lingua, l’edizione e l’architettura desiderate (Windows 10 Pro a 32 bit o Windows 10 Pro a 64 bit). Dopo aver creato il supporto di installazione, collegate la chiavetta USB nel dispositivo dove installare Windows 10 Pro, riavviandolo e accedendo al BIOS o UEFI per modificare l’ordine di avvio e permettere l’avvio dal supporto creato.

A questo punto, il processo di installazione inizierà automaticamente: basta seguire le istruzioni a schermo per completare l’installazione. Al termine, il sistema sarà pronto per l’uso con tutte le funzionalità di Windows 10 Professional.

Attivare Windows 10 Pro con product key

Per attivare Windows 10 Pro utilizzando il vostro product key, seguite questi semplici passaggi. Dopo aver completato l’installazione del sistema operativo, accedete al menu Impostazioni cliccando sull’icona dell’ingranaggio nel menu Start. Da qui, selezionate Aggiornamento e sicurezza e poi Attivazione dal menu laterale.

All’interno della sezione Attivazione, cliccate su Cambia product key e inserite il codice di 25 caratteri che avete ricevuto al momento dell’acquisto della licenza. Dopo aver inserito il codice, cliccate su Avanti e seguite le istruzioni a schermo per completare il processo di attivazione.

Se il codice è valido e la connessione Internet è attiva, Windows 10 Pro verrà attivato e potrete utilizzare tutte le funzionalità del sistema operativo senza limitazioni.

Si può passare da Windows 10 Pro a Windows 11 Pro gratis?

Al momento, Microsoft consente ancora il passaggio gratuito da Windows 10 Pro a Windows 11 Pro.

Innanzitutto, assicuratevi che il vostro dispositivo soddisfi i requisiti di sistema per Windows 11 Pro, che includono un processore compatibile, il modulo TPM 2.0, almeno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Successivamente, verificate se l’aggiornamento è disponibile accedendo al menu Impostazioni, selezionando Aggiornamento e sicurezza e poi Windows Update.

Se l’aggiornamento a Windows 11 Pro è disponibile, cliccate su Scarica e installa. Seguite le istruzioni a schermo per completare il download e l’installazione dell’aggiornamento. Il processo richiede un po’ di tempo e il dispositivo si riavvierà più volte.

Una volta completato, Windows 11 Pro sarà pronto per l’uso con tutte le nuove funzionalità e miglioramenti.

Diverso è il discorso se volete passare da Windows 10 Home a Pro. In questo caso, occorrerà acquistare una nuova licenza e, una volta ottenuto il nuovo product key per Windows 10 Pro, tornate alla sezione Attivazione, cliccate su Cambia product key, inserite il nuovo codice e seguite le istruzioni a schermo per completare l’aggiornamento. In alternativa, potete acquistare una product key Windows 11 Pro.