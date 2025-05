Dove vedere Inter-Barcellona in TV e in streaming

Oggi è il grande giorno: i tifosi dell’Inter e tutti gli amanti di calcio attendono con trepidazione la semifinale di ritorno di Champions League di questa sera. Alle 21:00 (ora italiana) dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, l’Inter di Simone Inzaghi e il Barcellona di Hans-Dieter Flick si contenderanno l’accesso alla finale di Lisbona in programma sabato 31 maggio 2025. La partita, diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, sarà tutta da seguire anche considerando il risultato dell’andata che ha visto le due squadre pareggiare per 3-3 e assicurare un grande spettacolo calcistico. Scopri come guardare live Inter-Barcellona.

Come vedere in streaming Inter-Barcellona

Inter-Barcellona sarà trasmessa in diretta su NOW TV, Sky Go Italia, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno e anche in chiaro su TV8. Per tutti coloro che non hanno la possibilità di collegarsi tramite la TV, possono seguire la gara in streaming sulle app mobile SkyGo, NOW e sul sito internet di TV8.

Se sei all’estero in un Paese in cui la partita non è trasmessa in chiaro e non hai modo di raggiungere un pub o un locale e preferisci seguirla dal tuo appartamento o dalla camera d’albergo in cui soggiorni, quello che devi fare è attivare una VPN. Il consiglio è di cogliere l’occasione e sfruttare l’offerta di NordVPN che ha aumentato gli sconti sui piani biennali.

Ora puoi avere NordVPN Base a 3,09€ al mese, NordVPN Plus a 3,99€ al mese o NordVPN Ultimate a 6,49€ al mese. Su tutti i piani di 2 anni c’è lo sconto del 73% e sono inclusi tre mesi extra completamente gratuiti. Una volta acquistato l’abbonamento non ti resta che attendere questa sera, attivare NordVPN dall’app (mobile o desktop a seconda di dove guarderai la partita), selezionare un server italiano, attendere il completamento della connessione e collegarti al sito dove seguire Inter-Barcellona in streaming.

La vincente della gara di questa sera (che potrà decidersi sia entro i tempi regolamentari che ai supplementari o ai calci di rigore) sfiderà la vincente dell’altra semifinale, in programma domani, tra PSG e Arsenale che la settimana scorsa si è conclusa per 1-0 in favore degli uomini di Luis Enrique.