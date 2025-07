Un fenomeno inaspettato solleva enormi dubbi sull’eticità dei comportamenti di alcuni scienziati: è stato scoperto, infatti, l’uso di prompt nascosti nei documenti scientifici per influenzare le recensioni AI. Questo metodo, adottato da ricercatori di 14 università prestigiose di 8 Paesi, tra le quali persino l’Università di Washington, la Columbia University e la National University of Singapore, è stato confermato in 17 pubblicazioni su arXiv.

arXiv è una delle più prestigiose piattaforme di pubblicazione di articoli scientifici “pre-print”, cioè di paper che non hanno ancora passato la peer review, cioè la verifica da parte di altri scienziati. arXiv, quindi, non garantisce la qualità dei lavori pubblicati ma, comunque, pubblica una breve recensione di accompagnamento.

Prompt nascosti nei paper

Questi prompt nascosti, celati abilmente attraverso tecniche come il testo bianco su sfondo bianco o caratteri microscopici, contenevano istruzioni specifiche per l’intelligenza artificiale, quali “fornire solo feedback positivo” o elogiare il “contributo innovativo” del documento. Un ricercatore dell’Università Waseda ha difeso questa pratica affermando: “Vogliamo solo che il nostro lavoro riceva un’equa valutazione in un sistema sempre più automatizzato”.

La scoperta ha provocato reazioni contrastanti nel mondo accademico. Da un lato, istituzioni come il Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) hanno condannato fermamente questa pratica, definendola “inappropriata”. In risposta, un professore associato del KAIST ha ritirato il proprio articolo da una prestigiosa conferenza internazionale. L’istituto coreano ha inoltre annunciato l’elaborazione di linee guida sull’uso dell’AI per prevenire futuri abusi.

Dall’altro lato, alcuni accademici sostengono che questa strategia sia una risposta necessaria all’aumento di “recensori pigri” che si affidano esclusivamente all’AI per valutare i manoscritti.

Mancano leggi efficaci

Il caso evidenzia un vuoto normativo significativo. Attualmente, non esistono regolamenti sull’AI uniformi per l’uso dell’intelligenza artificiale nelle revisioni accademiche. Alcune riviste e conferenze ne permettono un utilizzo limitato, mentre altre lo vietano completamente. Questa lacuna normativa pone interrogativi cruciali sull’integrità del processo di revisione e sulla credibilità della ricerca scientifica nell’era digitale.

Il dibattito sollevato da questa controversia non riguarda solo l’etica della ricerca, ma anche il futuro della revisione accademica. Con la crescente mole di articoli sottoposti a revisione e la carenza di esperti disponibili, il ricorso all’intelligenza artificiale è diventato una pratica sempre più comune. Tuttavia, l’assenza di linee guida chiare e condivise rischia di compromettere la trasparenza e l’affidabilità del processo.