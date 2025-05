Dove vedere PSG - Arsenal in TV e in streaming

PSG – Arsenal è la seconda semifinale di Champions League. Il match è in programma mercoledì, 7 maggio, a partire dalle 21. Dopo la vittoria per 1 a 0 all’andata, il PSG è ora il grande favorito e proverà a conquistare la finale della competizione superando la concorrenza dell’Arsenal che, nonostante la sconfitta, si presenterà a Parigi con l’obiettivo di portare a casa la vittoria.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da Amazon Prime Video. Per seguire il match, quindi, è sufficiente aver attivato un abbonamento Amazon Prime. Chi non ha un abbonamento può attivare la prova gratuita di un mese (senza vincoli di alcun tipo) e accedere così a tutti i vantaggi del servizio, compreso Prime Video e il match di Champions League.

PSG – Arsenal: orario e probabili formazioni

Il match PSG – Arsenal, valido come semifinale di ritorno della Champions League, è fissato per le 21 di mercoledì 7 maggio. Ecco quali sono le probabili formazioni:

PSG (4-3-3) : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta

