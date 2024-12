Download Office 2024 con licenza originale 100%, scontata grazie a Licensel

Con il lancio di Office 2024, avvenuto il 1° ottobre, Microsoft mette a disposizione una nuova edizione della sua popolare suite per l’ufficio, offrendo strumenti innovativi per ogni esigenza. Anche in questa versione, troviamo i “pilastri storici” ovvero Word, Excel, PowerPoint e Outlook, a cui si aggiungono, nelle versioni più complete, software dedicati a professionisti e grandi aziende. Il costo del software è al solito impegnativo se si fa riferimento allo store online Microsoft. Tuttavia, Licensel offre la possibilità di effettuare il download di Office 2024 con licenza genuina originale al 100% a un prezzo molto più abbordabile.

Come scaricare Office 2024 in italiano con licenza scontata

Progettato per soddisfare sia le necessità personali che aziendali, Office 2024 si conferma come il punto di riferimento per la gestione di documenti, analisi dati, comunicazione e presentazioni.

Licensel, partner certificato Microsoft, mette a disposizione di tutti gli interessati il nuovissimo Office 2024 Professional Plus a prezzo scontato a soli 59,90 euro in promozione, rispetto ai 149 o 249 euro delle edizioni Home e Professional disponibili sullo store Microsoft.

Utilizzando il codice coupon Ilsoftware2024 , dedicato ai nostri lettori, si ottiene inoltre un ulteriore 10% di riduzione sul prezzo finale. Basta ricordarsi di inserire il codice al momento dell’invio dell’ordine per beneficiare dell’offerta.

Con Licensel il download di Office 2024 è contestuale all’acquisto del software: una volta effettuato l’ordine, si riceverà un’email con il codice Product Key da usare per l’installazione, i dettagli della licenza e il link per scaricare il prodotto.

Differenze tra le edizioni Home, Professional e Professional Plus

L’edizione Professional Plus, disponibile per l’acquisto su Licensel, è la più completa in assoluto e include una gamma di applicazioni pensate per rispondere a ogni esigenza:

Caratteristiche Home Professional Professional Plus Applicazioni incluse Word, Excel, PowerPoint Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Publisher, Teams, OneDrive Target Famiglie Piccole imprese Grandi aziende Strumenti di collaborazione Base Avanzati Avanzati

Il “target” e il fatto che Office 2024 Professional Plus offra la dotazione software più ricca sono soltanto dei vantaggi: utenti privati, professionisti, studi professionali e aziende di qualunque dimensione, possono valutare quali applicazioni installare su ciascuna macchina. Il pacchetto per il download di Office 2024 fornito da Licensel e la relativa licenza, permettono infatti di scaricare l’intero ventaglio di applicazioni.

Licensel consente di accedere al download di Office 2024 Professional Plus a tutti gli utenti, offrendo un’opportunità unica per ottenere strumenti di livello enterprise a un prezzo davvero contenuto.

Perché scegliere Licensel per acquistare Office 2024

Capita spesso di imbattersi in “favolose offerte” online che per pochi spiccioli mettono a disposizione licenze di Office o di Windows. Spesso si tratta di specchietti per le allodole: nella stragrande maggioranza dei casi, commercianti senza scrupoli vendono codici Product Key derivanti da licenze a volume che non hanno alcun titolo per essere commercializzati (e che certamente riservano sgradite sorprese…).

Licensel è un’azienda nata in Italia che da oltre 5 anni opera nel settore della rivendita di licenze ESD (Electronic Software Distribution). La società non commercializza semplicemente Product Key ma vere e proprie licenze originali, garantite e genuine al 100%.

Tra i punti di forza Licensel ci sono la consegna immediata della chiave di attivazione e le istruzioni per l’installazione, il supporto clienti di primissimo livello, sempre a disposizione e composto da personale tecnico competente e preparato, la politica soddisfatti o rimborsati e la garanzia sugli acquisti di TrustedShops. Ogni ordine effettuato sullo store Licensel è coperto dalla garanzia Trustedshops fino a 2.500 euro.

Come confermano le tante recensioni positive su TrustPilot, Licensel vanta più del 98% di clienti soddisfatti del servizio di consegna delle licenze e dell’assistenza post-vendita.

Le novità in breve

La nuova edizione della suite Microsoft introduce miglioramenti sia nell’interfaccia grafica, ispirata al Fluent Design di Windows 11, sia nelle funzionalità integrate:

Word 2024 : scrittura assistita dall’AI e opzioni avanzate per la formattazione dei documenti.

: scrittura assistita dall’AI e opzioni avanzate per la formattazione dei documenti. Excel 2024 : nuove formule per la gestione di dati complessi e funzioni di analisi avanzate, tra cui Arrays e Dynamic Charts.

: nuove formule per la gestione di dati complessi e funzioni di analisi avanzate, tra cui Arrays e Dynamic Charts. PowerPoint 2024 : integrazione di video in tempo reale tramite la funzione Cameo e supporto alla registrazione avanzata delle presentazioni.

: integrazione di video in tempo reale tramite la funzione Cameo e supporto alla registrazione avanzata delle presentazioni. Outlook 2024 : ricerca ottimizzata per email e calendari, con strumenti per la gestione delle riunioni.

: ricerca ottimizzata per email e calendari, con strumenti per la gestione delle riunioni. Access 2024: supporto per il Dataverse Connector che abilita una gestione semplificata dei dati provenienti da sorgenti cloud.

La piena compatibilità con il formato OpenDocument (ODF) 1.4, anch’esso aggiunto in Office 2024, migliora significativamente l’interoperabilità della soluzione Microsoft.

Office 2024 o Microsoft 365: quale scegliere?

Una licenza perpetua di Office 2024, come quella offerta da Licensel, permette di acquistare il pacchetto una sola volta, senza costi ricorrenti, garantendosi la ricezione degli aggiornamenti di sicurezza almeno fino a ottobre 2029. Dopo tale data, il software rimarrà comunque funzionante perché la licenza acquistata resta comunque sempre valida.

Al contrario, Microsoft 365 è un servizio in abbonamento che offre accesso alla suite di applicazioni Office previo versamento di un canone mensile o annuale. Il vantaggio principale è che mentre Office 2024 rimane sostanzialmente “cristallizzato” in termini di funzionalità, gli abbonati a Microsoft 365 ricevono anche alcune novità che saranno inserite nelle successive versioni di Office.

Inoltre, mentre Office 2024 può essere installato su un singolo sistema (seppur con la possibilità di trasferire la licenza, se necessario, da un PC all’altro…), Microsoft 365 può essere installato e utilizzato su più dispositivi. In questo caso cambia solo il numero di utenti che possono usare il software contemporaneamente.

Per chi preferisce sostenere un pagamento una tantum per assicurarsi una versione di Office stabile e supportata per lungo tempo, Office 2024 resta ancora una volta l’opzione da scegliere. In questo modo si eviterà qualsiasi spesa ricorrente e ci si assicurerà un utilizzo a lungo termine, senza rischiare malfunzionamenti nel caso in cui si dovesse saltare un pagamento.

Microsoft Office 2024 Home & Business

Come opzione alternativa, sullo store online di Licensel, è possibile acquistare Office 2024 Home & Business.

Si tratta di un’edizione anch’essa con licenza perpetua, che cioè non scade mai, pensata per professionisti e utenti domestici che desiderano utilizzare Office 2024 su un sistema Windows oppure su macOS. Office 2024 Professional Plus, presentato in precedenza, è infatti compatibile soltanto con Windows mentre Office 2024 Home & Business può essere eventualmente installato anche su Mac.

I lettori de IlSoftware.it possono anche qui approfittare dello sconto aggiuntivo del 10%, digitando codice coupon Ilsoftware2024 al momento dell’acquisto su Licensel.

Visio e Project Pro 2024: i software complementari

Oltre alla suite principale, Licensel propone a prezzo scontato anche Visio Professional 2024 e Project Pro 2024, strumenti fondamentali per professionisti e aziende:

Visio Professional 2024: ideale per la creazione di diagrammi, organigrammi e mappe concettuali, potenziato con nuove funzionalità di automazione e collaborazione.

Project Pro 2024: soluzione completa per la gestione di progetti, con strumenti avanzati per il monitoraggio delle attività e la pianificazione delle risorse.

Entrambi i software, utili a completare la dotazione di Microsoft Office, sono disponibili con l’ulteriore sconto del 10% inserendo il codice Ilsoftware2024 .

