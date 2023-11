Dragon Ball Z è disponibile in streaming: dove guardare gli episodi

Dragon Ball Z è una delle saghe più lunghe e apprezzate della storia degli anime, ricca di colpi di scena e con tanti personaggi che hanno fatto la storia. A distanza di oltre trent’anni dalla prima messa in onda in TV, oggi Dragon Ball Z è disponibile in streaming su Prime Video.

Chi ha Amazon Prime, quindi, può rivivere l’epopea di Goku e compagni a partire dal primo episodio della serie che introduce i Sayan, dando il via a una storia davvero incredibile. Per chi non ha Prime, invece, è possibile accedere subito al link qui di sotto e attivare l’abbonamento.

Amazon Prime, che comprende l’accesso a Prime Video, costa 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro per un anno. Da notare, però, che per i nuovi clienti c’è sempre il primo mese gratis da attivare per iniziare a usare il servizio senza costi. Con Prime ci sono altri vantaggi come le consegne gratuite in un giorno e l’accesso a Amazon Music

Dragon Ball Z è su Prime Video: i primi episodi da riguardare in streaming

L’arrivo di Dragon Ball Z su Prime Video è l’occasione giusta per scoprire (o più probabilmente riscoprire) una delle saghe più importanti e conosciute del settore degli anime a partire da uno dei momenti più significativi della storia di Goku, il debutto dei Sayan. Si tratta di un’occasione imperdibile e davvero consigliata a chi non ha mai visto Dragon Ball Z.

Il catalogo di Prime Video aggiunge, quindi, una nuova “perla” in grado di garantire tante ore di intrattenimento. Come sottolineato in precedenza, per accedere alla piattaforma basta avere un account Amazon Prime, disponibile con un primo mese gratis e con un costo di 49,99 euro per un anno (oppure 4,99 euro al mese).

