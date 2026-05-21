Due MacBook mimetizzati al Google I/O fanno impazzire il web

Durante i recente Google I/O 2026, in mezzo alle demo di Gemini 3.5 e delle nuove funzioni agentiche di DeepMind, un dettaglio ha catturato l’attenzione di sviluppatori e osservatori: sul palco sono comparsi un MacBook e, in un secondo momento, quello che sembrava un iPhone 17 Pro.

Per un evento storicamente dedicato ad Android, Pixel e ChromeOS, non si tratta di un semplice errore di scena. Il momento è diventato rapidamente virale e ha aperto un dibattito più ampio sul reale posizionamento di Google nel mercato.

MacBook e iPhone sul palco: cosa è successo davvero

Secondo quanto riportato da alcune fonti, il computer è apparso durante la demo condotta da Varun Mohan di Google DeepMind, che illustrava Antigravity, uno strumento AI per il coding avanzato e l’interazione multimodale.

Il logo Apple era visibile chiaramente, senza tentativi di nasconderlo. Poco dopo, durante la presentazione di Gemini Spark, il nuovo assistente AI persistente, diversi spettatori hanno identificato un dispositivo iOS tra quelli mostrati in uso. In entrambi i casi, la scelta non sembra accidentale.

Esistono spiegazioni tecniche concrete: una larga parte degli sviluppatori AI lavora su macOS grazie ai chip Apple Silicon e alla compatibilità nativa con Python, Docker e ambienti Unix. I servizi cloud moderni operano in modo sostanzialmente indipendente dal sistema operativo locale, rendendo il dispositivo fisico quasi irrilevante per la dimostrazione delle capacità del modello.

Gemini come piattaforma universale, non come funzione Pixel

La presenza di hardware Apple a Google I/O racconta qualcosa di più profondo rispetto a una svista organizzativa.

Google sviluppa applicazioni per iOS da anni: Gmail, Maps, Chrome, Foto e Gemini stesso sono già disponibili nell’ecosistema Apple. Mostrare un MacBook o un iPhone durante la demo trasmette un messaggio preciso agli sviluppatori: Gemini non è un servizio legato ai dispositivi Pixel, ma un’infrastruttura AI distribuita e multipiattaforma.

Le novità annunciate a I/O 2026, tra cui Search AI Mode, Gemini Omni e Docs Live, vivono quasi interamente nel cloud. In questo contesto, un utente macOS o iOS rappresenta comunque un cliente potenziale per Gemini Advanced o per gli abbonamenti AI Ultra.

Il segnale implicito su ChromeOS e il mercato degli sviluppatori

C’è un aspetto che raramente viene discusso apertamente: ChromeOS non ha mai conquistato una posizione dominante tra gli sviluppatori professionali nel settore AI.

Le indiscrezioni emerse durante I/O 2026 parlano di una possibile convergenza tra Android e ChromeOS attraverso un progetto interno chiamato Aluminium OS. Se Google punta davvero a unificare le proprie piattaforme, mostrare un MacBook durante una demo pubblica potrebbe essere anche un’ammissione implicita di questo ritardo.

Il dispositivo locale conta sempre meno. Quello che conta è la capacità del modello AI di integrarsi con API, browser e servizi online, indipendentemente dall’hardware su cui gira il client.